Soy amigo de Ã©l, dice Estrada Ferreiro sobre asistencia a boda de JesÃºs ValdÃ©s

Soy amigo de él, dice Estrada Ferreiro sobre asistencia a boda de Jesús Valdés

El Alcalde de Culiacán desestimó las críticas por asistir a la boda del priista el pasado 4 de mayo, además afirmó que todas las personas en la calle le aplauden, que le eche ganas, que está gobernando de buena manera

Antonio Olazábal

Jesús Estrada Ferreiro se dijo amigo de Jesús Valdés Palazuelos, y es por ello que asistió a la boda del dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa.

El Alcalde de la capital del estado desestimó las críticas en su contra por haber asistido a la boda del ex Presidente de Culiacán por el PRI, y que actualmente lo dirige a nivel estatal.

El Mandatario municipal señaló que las críticas por haber asistido a la boda no le importan, y que es una inmadurez criticarlo por ello, subrayó que ahora él es Gobierno, y el asistir a la boda del mandamás priista a nivel estatal no lleva consigo ningún mensaje político.

-- Hubo críticas en redes sociales...

"No me importa, no me importa, no me importa a mí eso, es inmadurez esa".

--¿Es su amigo?

"Yo soy amigo de él, no sé si él sea amigo mío, eso pregúntaselo a él. No me importan los partidos, entiéndanlo ya, no me importan los partidos políticos, si son priistas, panistas, de los que sean".

-- ¿No le importa el mensaje político que pudo haber dado?

"No, no me importa, yo estoy trabajando, somos Gobierno, no somos partido ya, que se les quite esas telarañas de esa cabeza a todos, a los particulares, a las empresas, a los empresarios, a los medios; ya, bájenle, párenle".

A la boda asistieron priistas como Quirino Ordaz Coppel, Aarón Irízar, Jesús Aguilar Padilla, Rosa Elena Millán, entre otros cuadros importantes del partido tricolor.

Estrada Ferreiro aseveró que el asistir a la boda no le afecta en nada a la aceptación que tiene su Gobierno ante los ciudadanos, sostuvo que todos en la calle le aplaude cuando lo ve, y le da ánimos.

"Toda la gente que me conoce en la calle me aplaude, me dice que le eche ganas con palabras de otro tipo que no tiene caso que te las diga, pero todos son de ánimos, no hay una sola presión en contra mía", afirmó.