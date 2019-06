Soy europeo, no un estÃºpido colonialista inglÃ©s, dice Elton John al criticar el Brexit

Soy europeo, no un estúpido colonialista inglés, dice Elton John al criticar el Brexit

En julio de 2018, tal y como recuerda también The Guardian, el cantante se mostraba muy pesimista con la situación que atravesaba el país: No creo que a los ciudadanos británicos se les dijera la verdad. Se les prometió algo que era ridículo y no era económicamente viable

02/06/2019 | 10:55 AM

Foto: Sinembargo.MX

Madrid (SinEmbargo).- Con el reciente estreno de Rocketman, el filme autobiográfico de Elton John, el artista ha tenido gran protagonismo junto a Taron Egerton, su álter ego en el filme dirigido por Dexter Fletcher. Durante un concierto ofrecido en Verona, Italia, dentro del tramo europeo de su gira de despedida, explotó ante los acontecimientos que Reino Unido vive desde el anunciado Brexit. En un vídeo recogido por The Guardian, sin levantarse de su piano, Elton John explotó y opinó sobre las negociaciones de Theresa May en el Brexit: “Estoy harto de la muerte del Brexit. Soy europeo, no un estúpido e idiota colonialista inglés. Quiero que hablemos y nos juntemos”, concluyó en tono un poco más conciliador. No es la primera vez que Elton John carga contra la gestión que el gobierno británico ha hecho del Brexit. En anteriores ocasiones, John calificó de “horrible” la imagen que tenía de su Reino Unido natal tras el Brexit. En julio de 2018, tal y como recuerda también The Guardian, el cantante se mostraba muy pesimista con la situación que atravesaba el país: “No creo que a los ciudadanos británicos se les dijera la verdad. Se les prometió algo que era ridículo y no era económicamente viable”. La gira “Farewell Yellow Brick Road”, con un total de 300 conciertos de despedida por todo el mundo, llegará a Madrid el próximo 26 de junio de 2019 en el Wizink Center. Antes, Elton John actuará el 9 de junio en Hove y el 15 de junio en Cardiff. Un aperitivo antes de todos los conciertos programados en Reino Unido para 2020, con múltiples fechas en Londres, Birmingham, Manchester o Liverpool. # Elton John

