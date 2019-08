DISTINCIÓN

¡Soy mexicano y soy migrante!: Guillermo del Toro

Durante la entrega de su estrella en el Paseo de la Fama, el cineasta tapatío besa la bandera de México y se enorgullece de ser migrante

Noroeste / Redacción

Al ser reconocido con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el cineasta tapatío Guillermo del Toro ondeó la bandera mexicana y expresó su orgullo sobre su condición de migrante.

“¡Soy mexicano y soy migrante!”, externó durante el discurso en la ceremonia de entrega donde además compartió su sentir sobre la política antimigrante de Donald Trump.

“Estamos en un momento de miedo y división, sólo puede eso combatirse permaneciendo juntos”.

Acto seguido el tapatío se hincó sobre su estrella, besó la bandera mexicana y la extendió para mostrarla a los presentes que aplaudían la acción.

¡”Gracias a todos”!, exclamó Del Toro.

Después de recibir su estrella de manos de Rana Ghadban, presidenta y directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Hollywood, se mostró feliz por compartir el espacio con las estrellas de personalidades como Cantinflas y Pedro Infante.

Durante el evento, Del Toro contó además con la presencia de Ron Perlman, protagonista de Hellboy, quien no dudó en abrazar al cineasta minutos antes de obtener el reconocimiento.

Lana Del Rey subió al escenario para mostrar su admiración y respeto por el director mexicano. Lana canta una versión del tema “Season of the Witch” en la próxima película de terror de Del Toro “Scary Stories to Tell in the Dark”.

“Es un gran día para Guillermo y para el bulevar de Hollywood, porque hoy estamos eligiendo honrar a alguien que honra algo muy importante en su propia vida y trabajo, y ese es su propio estilo único de narración”, dijo la cantante.

A su vez, el director J. J. Abrams recordó el momento en que conoció a su colega mexicano y no dudó en calificarlo como un genio puro. “Una de las mentes más creativas de la industria y uno de los corazones más grandes”, expresó.

Ana Martínez, responsable de prensa del Paseo de la Fama, anunció que Del Toro fue seleccionado hace dos años para tener su estrella en el Paseo de la Fama, pero hasta hace unos días se dio a conocer la fecha exacta.

Mientras esto sucedía en Hollywood, el equipo de niños mexicanos que logró obtener 8 medallas en la Olimpiada de Matemáticas celebrada en Sudáfrica agradeció al cineasta por el apoyo que les brindó para poder participar en la competencia.

PARA SABER

La estrella de Del Toro es la número 2 mil 669 que otorga la Cámara de Comercio de Hollywood, y quedó dentro de los 2.2 kilómetros que mide el Paseo de la Fama.

Protagonizaría Cate Blanchett la cinta de Del Toro

Hace unos días trascendió que Cate Blanchett se encuentra en negociaciones para formar parte del elenco de la cinta “Nightmare Alley”, nuevo proyecto del cineasta mexicano Guillermo del Toro.

De acuerdo a Variety, las conversaciones estarían por llegar a buen destino y de esta forma Blanchett protagonizaría esta película junto a Bradley Cooper, quien a su vez está platicando con Del Toro desde hace algunas semanas para formar parte del elenco.

A pesar de que Cooper no ha sido confirmando oficialmente, se espera que obtenga este papel, sobre todo luego de que Leonardo DiCaprio no llegara a un acuerdo para participar en la cinta.

Ganadora del Óscar por cintas como El Aviador y Jazmin Azul, es como la australiana estaría por firmar el contrato que la ligaría a Del Toro.