Soy una oposiciÃ³n responsable, dice regidora que renunciÃ³ al PAN

Soy una oposición responsable, dice regidora que renunció al PAN

Asegura que el actual dirigente panista en el puerto, Roberto González Gutiérrez, buscaba un chivo expiatorio

Netzahualcóyotl Ceballos

Dijo ser una oposición responsable en el Cabildo de Mazatlán y rechazó explicar los motivos de haber renunciado al Partido Acción Nacional.

Así fue como la regidora Guadalupe Aguilar Soto cerró el capítulo con el partido político que la llevó a formar parte del actual Cabildo, luego que el dirigente del PAN en Mazatlán, Roberto González Gutiérrez, la acusara de no ser una verdadera oposición.

“Lo entiendo, ¿no?, porque pues él va llegando y tener un descalabro... (sic) era la única representante del Partido Acción Nacional, por no asumir una responsabilidad diferente dijo 'bueno, pues le aviento la pelota a Lupita y digo que es porque ella no quizo disciplinarse'”, declaró a los medios de comunicación.

“Yo soy una oposición responsable, siempre lo he sido, ustedes han estado ahí en Cabildo, lo que he tenido que mencionar o señalar lo he hecho, lo he hecho con fundamentos, apegada la información que hago antes de participar, no voy a estar confrontándome nada más para quedar bien con el presidente (del PAN)”.

Con la renuncia de Aguilar Soto, el PAN se quedó sin representación política dentro del Cabildo de Mazatlán, con mayoría de Morena.

La regidora rechazó haber aceptado una invitación de otro partido político o haber negociado con el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“Renuncié por una situación que decidí, de hace dos meses renunciar, y hasta el jueves la presenté, creo que todos tenemos derecho, todas las personas y en especial las muejeres nos toca tomar decisiones muy fuertes y para mí fue una decisión muy fuerte”, expresó.