Soy una pesadilla, pero para panistas y corruptos, dice Alcalde de Culiacán

Responde Jesús Estrada Ferreiro al Diputado local Jorge Villalobos

Antonio Olazábal

Luego que el Diputado panista Jorge Villlalobos Séañez, calificó la administración de Jesús Estrada Ferreiro como una pesadilla, el morenista le respondió que sí es una pesadilla, pero para él y los corruptos.

“Soy una pesadilla para los corruptos, y para los diputados panistas que lo dijeron, porque nos están privando de la posibilidad de tener recursos para poder trabajar como Ayuntamiento, y no a mí, y también soy pesadilla porque me criticaron por ello, porque cancelamos el pago del agua potable del Jardín Botánico de 250 mil pesos mensuales”, manifestó.

El Presidente Municipal negó ser una pesadilla para el pueblo de la capital sinaloense, pero reiteró que sí lo es para las personas que quieren abusar de los culiacanenses.

“Soy pesadilla para él, y para los panistas cómplices de la corrupción, soy una pesadilla... para ellos sí, y para la gente injusta que quiere abusar de sus privilegios, voy a ser una pesadilla” , reiteró.

Villalobos Séañez realizó una crítica contra la administración de Estrada Ferreiro, enumeró 12 errores del morenista que para el panista, han ocasionado una pesadilla para los habitantes de Culiacán.

Para el panista, entre los errores más graves que ha cometido Estrada Ferreiro han sido cancelar los apoyos fiscales para los empresarios que busquen invertir en Culiacán; la afiliación de priistas a su gabinete, que va en contra de la cuarta transformación que afirma es Morena; los conflictos que se han originado en el Implan, que desembocaron en la renuncia de Juan Carlos Rojo Carrascal, y que generó conflictos dentro del Consejo Ciudadano del organismo.

No ve beneficio para Culiacán con Ceprofies

Estrada Ferreiro no ve ningún beneficio para Culiacán si se otorgan apoyos fiscales a través del Certificado de Promoción Fiscal del Estado de Sinaloa.

El Alcalde de la capital sinaloense reiteró que no habrá Ceprofies para nadie en su administración, esto a pesar del exhorto de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado para que se brinden estos apoyos fiscales, para quienes buscan invertir en Culiacán, ya que para el morenista, al otorgar estos beneficios, se violenta la Constitución.

“Contra el mandato constitucional expreso, no hay reconsideración, yo no puedo violentar la Constitución porque los empresarios me lo pidan, ésa es la respuesta”, afirmó.

-- ¿Usted no ve ningún beneficio con este apoyo fiscal a los empresarios para el Municipio, ya hizo el balance?

“No, no lo hay, en estas condiciones no lo hay, porque pagarían una cosa mínima, que ni siquiera tienen que pagarla el primer año, y no aumenta en nada durante tres años. Entonces, lo que yo quiero son recursos para trabajar ahorita, no en tres años”, respondió.

“Lo que paguen ellos es para dar obras y servicios a la gente, si un empresario viene de Monterrey, de Querétaro, del Estado de México, gente con mucho dinero que venga a invertir 2 mil millones de pesos aquí ¿No tendrá para pagar el impuesto?”, agregó.

Estrada Ferreiro sostuvo que la decisión está tomada, y no espera que Quirino Ordaz Coppel interceda a favor de la Sedeco o los empresarios para dar este apoyo para quienes busquen invertir en Culiacán.

“El Gobernador y yo tenemos muy buena relación, pero él me conoce, yo lo conozco a él, estamos coordinados para que esto funcione, y no creo que él me pida eso, porque él es muy consciente de lo que está pasando y es una persona muy razonable”, compartió.