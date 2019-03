Spielberg, Shyamalan, Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, en el contenido para Apple TV +

El producto pretende ser un servicio de contenidos originales de televisión en streaming y fue pensado para competir de tú a tú con compañías como Netflix, Hulu o Amazon

Sinembargo.MX

MADRID (SinEmbargo)._ Tras una larga espera, Apple finalmente ha lanzado el primer tráiler de los contenidos originales para su plataforma de streaming, Apple TV +. Un adelanto que incluye imágenes de figuras como Steven Spielberg, Damien Chazelle, Sofia Coppola, Ron Howard o M. Night Shyamalan de la serie protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, The Morning Show.

Durante un evento celebrado el lunes en su sede de California, el gigante tecnológico lanzó su tráiler de 2 minutos de duración que presentaba fragmentos de varias de sus próximas series.

El tráiler destaca The Morning Show, el drama con Aniston y Witherspoon, y el reboot de Cuentos asombrosos de Steven Spielberg.

También incluye títulos como Dickinson con Hailee Steinfeld o Little America de Kumail Nanjiani.

Durante el evento, el CEO de Apple, Tim Cook, reveló algunos detalles sobre Apple TV +, su próximo servicio de streaming que se lanzará este otoño.

Cook aseguró que el servicio contará con las series originales de Apple, y que estará disponible en más de 100 países a través de Apple TV, aunque no reveló el precio.

Apple aprovechó para destacar algunos de los nombres más importantes vinculados a las casi dos docenas de series que ordenó para Apple TV +, entre ellos Steve Carell, Jason Momoa, Aaron Paul, J.J. Abrams, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon o Oprah Winfrey.

The Morning Show, basado en el libro Top of the Morning del reportero de CNN Brian Stelter, ofrece “una visión interna de las vidas de las personas que ayudan a América a despertarse por la mañana, explorando los desafíos que enfrentan las mujeres que realizan este ritual televisivo a diario”.

Por su parte, Dickinson será una versión cómica de la famosa historia de la poeta Emily Dickinson. Spielberg será el productor ejecutivo del reboot de Cuentos asombrosos, la antología de ciencia ficción y horror que cocreó para NBC y que se emitió durante dos temporadas en la década de 1980.