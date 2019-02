Spike Lee quiere al protagonista de Pantera negra para su próxima película

El director nominado al Óscar por Infiltrado en el KKKlan ya tiene su nuevo largometraje en mente

Noroeste / Redacción

LOS ÁNGELES._ Spike Lee ha pedido a Chadwick Boseman que se una al reparto de su próxima película, titulada Da 5 Bloods. Netflix está en conversaciones para distribuir el filme por todo el mundo, con Delroy Lindo y Jean Reno también en negociaciones para protagonizar la historia que quiere contar el destacado cineasta.

Según informa el sitio especializado Variety, Lee también escribirá la película en conjunto con Kevin Willmott, basada en un guión original de Danny Bilson & Paul DeMeo, y reescrita por Matthew Billingsly.

Lee también producirá con Beatriz Levin & Lloyd Levin, y Jon Kilik.

La película sigue a veteranos de Vietnam que regresan a la selva para encontrar su inocencia perdida.

"Para citar a mi hermano Jay-Z de Da People's Republic of Brooklyn 'On to Da Next One'", dijo Lee.

Las fuentes esperan que la producción comience en marzo, una vez que la campaña de los Óscar de "Infiltrado en el KKKlan" termine.

"Da 5 Bloods" marcaría el primer concierto de Lee como director para Netflix, ya que el gigante del streaming sigue atrayendo a talentos de alto perfil. También produce la adaptación para televisión de su película "She's Gotta Have It".

Lee se había tomado su tiempo para comprar el guión en los estudios, y Netflix entró agresivamente después de que el "Infiltrado en el KKKlan" de Lee obtuviera seis nominaciones a la estatuilla dorada, incluyendo una para Lee como mejor director y otra para la mejor película.

Por su parte, para Chadwick Boseman, 2018 fue un año de hitos, después de que "Black Panther" hiciera historia en la taquilla y obtuviera una nominación al Óscar a la mejor película. A continuación, se le puede ver en el thriller de STX "17 Bridges", que se estrenará en la segunda parte de este año.