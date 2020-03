Spotify lanza proyecto de asistencia musical para ayudar a artistas

Spotify Technology, S.A. dijo el miércoles que lanzó un programa de asistencia musical por el Covid-19, con el que buscará recaudar fondos para los artistas, en momentos en que la pandemia del coronavirus ha paralizado la vida cotidiana en la mayoría de los países y ha golpeado a la economía.

La plataforma de reproducción de música en línea, que tiene cerca de 124 millones de suscriptores abonados, también se asoció con organizaciones sin fines de lucro como MusiCares y Help Musicians, una caridad para músicos con sede en Reino Unido, dijo la compañía en un comunicado.

