Spurs de San Antonio retirarÃ¡ la camiseta de Tony Parker

SAN ANTONIO._ Los Spurs de San Antonio anunciaron hoy que retirarán la camiseta número 9 de Tony Parker el próximo lunes 11 de noviembre, cuando reciban en su casa a los Grizzlies de Memphis.

De esta manera, el eterno Big Three, aquel que conformaron Tim Duncan, Manu Ginóbili y el francés y es el más ganador en la historia de la NBA, tendrá ya las tres camisetas colgando para siempre.

Parker se convierte en el décimo jugador en la historia de los Spurs de San Antonio en tener su número retirado, sumándose a Bruce Bowen (12), Sean Elliot (32), George Gervin (44), Avery Johnson (6), Johnny Moore (00), David Robinson (50), James Silas (13), Tim Duncan (21) y el último, Manu Ginóbili (20).

Spurs to retire Tony Parker's No. 9 jersey on Monday, November 11. #MerciTP

