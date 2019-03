Spurs retira la camiseta de Manu GinÃ³bili

Spurs retira la camiseta de Manu Ginóbili

San Antonio se impone por 116-100 a Cleveland

Noroeste / Redacción

SAN ANTONIO._ El momento por fin llegó: tras la victoria de San Antonio Spurs por marcador de 116-110 sobre Cleveland Cavaliers, se concluyó con la ceremonia para retirar la camiseta de Manu Ginóbili en lo más alto del AT&T Center.

Tim Duncan, Tony Parker y Gregg Popovich fueron los oradores en una noche para llorar junto al mejor jugador argentino de todos los tiempos, ídolo tanto en su país como en San Antonio.

“Año tras año me impresionaste. Fue muy divertido ver a Pop quejarse de lo que estabas haciendo, pero fueron todos logros. Hiciste cosas que nadie más hizo. Eres increíble, es un honor estar acá”, dijo Duncan.

“Eres una leyenda, un absoluto campeón. Gracias por tu amistad, gracias por inspirarme y fue un honor jugar contigo”, agregó el francés Tony Parker.

En la pantalla gigante del AT&T Center, las imágenes de la carrera de Ginóbili reconstruyen su carrera mientras Manu comenta cada instancia.

“Siempre entregué todo lo que tenía en cada partido. Es un deporte colectivo, no podría haber logrado nada solo. Quiero agradecerles a todos. No tuve mucho tiempo de hablar con mucha gente a la que quiero agradecerle. Es probable que me emocione, pero quiero hacerles entender que no soy una persona melancólica”.

Acto seguido, se descubrió la camiseta de Ginóbili en lo más alto del AT&T Center, al lado de la de Tim Duncan. El argentino ya está en el olimpo de las deidades de San Antonio y su número 20 vestirá el estadio de los Spurs por toda la eternidad.

RESULTADOS

Magic 98

Pistons 115

Nets 110

76ers 123

Mavericks 99

Heat 105

Raptors 117

Knicks 92

Nuggets 85

Rockets 112

Clippers 118

Bucks 128

Kings 118

Pelicans 121

Cavaliers 110

Spurs 116