Spurs se impone de visita en Boston

BOSTON._ San Antonio Spurs ganó como visitante a Boston Celtics por 114-129 en una nueva jornada de la NBA.

Spurs, con este resultado, se afianza en puestos de playoffs con 15 partidos ganados de 35 jugados. Por su parte, Celtics también sigue en puestos de playoffs con 25 victorias en 34 duelos disputados.

