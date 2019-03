SSP imparte guía para prevenir asaltos a colonos de la colonia Guadalupe en Culiacán

Un grupo organizado de vecinos gestionó esta charla con un especialista de la Dirección de Programas Preventivos, y también creó un chat con autoridades policiales para atender a los comerciantes de la colonia

Heriberto Giusti Angulo

CULIACÁN.- Vecinos de la colonia Guadalupe, en Culiacán, gestionaron con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa una clase rápida para disminuir la probabilidad de ser víctima de asaltos en este sector.

Leticia Mendoza Anguiano, vecina de esta colonia, comentó que la realización de dicha plática es una de las primeras acciones que el grupo de vecinos denominado 'Equipo de Trabajo por Convicción' está tomando para remediar los problemas que ahí se viven.

“La intención de nuestro equipo es realizar una gestión integral de servicios urbanos; es decir, nosotros tratamos de gestionar lo que nos haga falta para mejorar la seguridad de la colonia”, aseguró.

“Estamos ahora tratando de formar, de hecho ya lo vamos a comenzar yo creo que mañana o pasado, un chat para los negocios. Yo sé que hay colectivos, que hay 911 para colonos, pero este va a ser un chat exclusivo para negocios. Lo que queremos es que también los negocios estén seguros porque nosotros mismos vamos a esos negocios”, reflexionó.

Por su parte, el servidor público Isauro Saucedo, de la Dirección de Programas Preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública, compartió ante los colonos una serie de consejos para mejorar su situación.

“El objetivo es reducir la probabilidad de ser una víctima de un delito, de cualquiera, pero me voy a enfocar un poquito más en los asaltos. Hay que minimizar los factores de riesgo que me hacen más vulnerable. No somos responsables, pero tenemos conductas que me hacen más vulnerable que otras personas”, indicó.

“En la mayoría de los casos el delincuente va a elegir a su víctima; la elección puede ir desde unos segundos hasta días, y va a elegir a la persona más vulnerable. Y el delincuente no se quiere exponer, por eso siempre va a buscar al más vulnerable”, reafirmó.

Según Isauro Sauceda, cada situación debe ser abordada de forma particular, con los métodos y soluciones más adecuados, pero hizo hincapié en la necesidad de ser extra observadores.

“Solamente esta parte es como una regla dentro de la guía: observar siempre nuestro entorno... siempre, la parte que nos rodea, el espacio. La mayoría de las víctimas comenta que cuando son asaltadas, ellos lo percibieron unos segundos antes, sabían unos segundos antes que eso iba a pasar”, comentó.

Otros consejos incluyen evitar desplazarse por lugares solitarios; evitar mostrarse de forma ostentosa o dar apariencia de traer mucho dinero; detectar a personas que parecieran ajenas a la zona y que parecieran estar acechando en los lugares públicos; y cruzar a la banqueta contraria si se cree estar siendo perseguido.

En los casos en donde el peligro ya es inminente, el especialista recomienda incluso gritar, pero no “auxilio” o “ayuda” sino algo creativo que confunda al asaltante, como simular que te encontraste a un conocido y sacarle plática. En el caso de ser abordado aún así por un criminal, se recomienda no correr.

Invitó a los colonos a ser creativos para adecuar sus métodos conforme convenga en cada situación y, sobretodo, enfatizó que la mejor estrategia es la prevención... pero sin llegar a los extremos.

“Esto es una guía, es una base, y no todas las situaciones son iguales y las personas no somos iguales. Estamos hablando de pequeños trucos. La mejor estrategia es la prevención, anticiparnos. Pero ojo: no es vivir en paranonia, no es decir 'Me va pasar, me va a pasar'”, concluyó.