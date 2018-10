SSP niega agresiones contra manifestantes de Conapesca

Joel Ernesto Soto dijo que solo se trató de algunos empujones entre los agentes y manifestantes, pero nada de gravedad

Fernanda Magallanes

MAZATLÁN._ Ante las denuncias de supuestas agresiones por parte de agentes municipales contra los manifestantes que hacen plantón frente a las instalaciones Conapesca, el Secretario de Seguridad Pública, Joel Ernesto Soto, niega dicha negó que los agentes a su mando hayan agredido a los manifestantes.

Mencionó que el hecho se suscitó alrededor de las 22:00 horas del jueves, cuando dos elementos de la Policía Municipal intentaron retirar a los manifestantes de los baños de Conapesca, sin embargo, éstos se negaron y fue cuando solicitaron el apoyo de los compañeros.

“No hubo heridos, ni lesionados, no se vio más por la parte manifestante. Nosotros no vimos agredidos, tal vez haya sido en la revuelta, con los empujones que se dieron, pero no fue más allá”, declaró.

El jefe policiaco señaló que sólo hubo forcejeos y empujones, pero a ninguno se le agredió de gravedad, además de que los elementos preventivos no cuentan con gas lacrimógeno como según argumentaron algunos de los afectados. “La Policía Municipal no cuenta ni con gas lacrimógeno”, aseveró.

Por su parte el Alcalde, Joel Bouciéguez Lizárraga, dijo que resolver estos problemas no es competencia del Ayuntamiento ni de la Policía Municipal, sin embargo, se coadyuvó como mediadores ante las instancias correspondientes.

“No es competencia del Ayuntamiento, no es competencia de la Policía Municipal pero coadyuvamos desde luego a solicitud de la instancia correspondiente, siempre nos hemos ofrecido como mediadores”, agregó.

El hecho se registró anoche a las 22:00 horas del jueves, sobre la Calle Tiburón, en el Fraccionamiento Sábalo Country, a un costado del edificio de Conapesca.

La información establece que agentes policiacos sacaron a la fuerza a los pescadores que estaban en un acceso al edificio que querían utilizar los baños de la institución.

Los pescadores se opusieron y se enfrentaron a golpes y empujones con los policías.

Varios de los pescadores resultaron lesionados debido a que los policías utilizaron toletes y sus armas de fuego para golpearlos, según denunciaron los afectados.