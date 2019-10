SSPM de Mazatlán tiene listo operativo en panteones por Día de Muertos

Federico Rivas informa que no se permitirá el ingreso o consumo de bebidas alcohólicas en los camposantos

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Con el fin de garantizar la tranquilidad de quienes acudan a los panteones de la ciudad durante el Día de Muertos, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ya tiene listo el operativo de vigilancia en los alrededores de los camposantos, informó Federico Rivas Valdés.

El Secretario de Segruidad Pública Municipal comentó que por indicaciones del presidente municipal, Químico Luis Guillermo Benítez Torres, no se permitirá el ingreso o consumo de bebidas embriagantes a los cementerios, para evitar alguna situación de conflicto que pudiera registrarse por esta causa.

“Una instrucción muy sensible que el Alcalde nos transmitió, es permitirle a toda la ciudadanía celebrar estas fiestas de manera muy tradicional; tenemos formas muy individuales y personales de recordar a nuestros familiares que ya no se encuentran con nosotros, siempre y cuando no se lastimen a terceros tener civilidad en los panteones. Que si se va a llevar el acompañamiento de algún músico, si se va a hacer alguna ceremonia o conmemoración se haga con respeto a las tumbas de los vecinos”, señaló.

El secretario de Seguridad Pública destacó que como cada fin de semana, que coincidirá con las celebraciones por el Día de Muertos, se implementará el alcoholímetro, con el fin de inhibir en lo posible la incidencia de accidentes viales, por lo que hizo un llamado a los conductores.

“El llamado es a ser muy responsables en el consumo de bebidas alcohólicas, que no se van a permitir en estos lugares. Los restaurantes y en los lugares permitidos, ya cuentan con los permisos adecuados, pero no se va a tener tolerancia en el sentido de encontrar una persona conduciendo en estado de ebriedad. El alcoholímetro va a estar en operación en estas fechas como usualmente se hace”, puntualizó el funcionario.

Rivas Valdés destacó que personal de la corporación llevará a cabo una vigilancia puntual en el interior de los panteones los días 1 y 2 de noviembre, en tanto que en la ciudad se llevará a cabo el operativo de vigilancia.