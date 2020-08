SSPyTM está lista si solicitan apoyo en visita de AMLO a Culiacán: Guinto Marmolejo

El director de Seguridad Pública en Culiacán expuso que no hay un operativo en especial para la visita del Presidente de la República a esta ciudad capital este miércoles

América Armenta

Como un evento de los ejecutivos federales y estatales, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Óscar Guinto Marmolejo, dijo que no tienen un operativo para la visita de Andrés Manuel López Obrador a Culiacán, pero que está cubierto por los otros grupos de seguridad, por lo que mostró disposición para apoyar en caso de que sea necesario.

“Especial como tal no tenemos ningún operativo nosotros como Policía Municipal, se va a continuar trabajando de forma normal, pero estamos nosotros en la mejor disposición de apoyar en cualquier situación a las autoridades tanto estatales como federales, que son las encargadas de llevar a cabo o de cubrir este evento realmente”, expresó el encargado de seguridad de la capital sinaloense.

Guinto Marmolejo dijo tener conocimiento que es un evento de seguridad federal con sede en Culiacán, sin embargo, no sabe más detalles, como qué temas se van a tratar ni quiénes son los que están convocados.

En cuanto a la seguridad, comentó que está cubierto y que además habrá representantes para tocar ese tema como el secretario de Seguridad Pública Estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, el Presidente municipal, Jesús Estrada Ferreiro, y el Gobernador, Quirino Ordaz Coppel.

Guardianes de Prevención de la Salud

Al dar por inaugurado el programa Guardianes de Prevención de la Salud, el lunes, Guinto Marmolejo dijo que espera que no haya necesidad de tener detenciones por negarse a usar el cubrebocas.

“Si alguien no trae cubrebocas, proporcionarles uno e inmediatamente se lo coloquen, solamente en casos muy extremos se procederá a la detención, que a alguien que a pesar de que se le proporcione el cubrebocas no se determine a utilizarlo o no dé una justificación congruente y posiblemente ahí se tendrá que llevar a cabo la detención, pero estamos con el optimismo que no se detenga a nadie por no usar cubrebocas”, refirió.