Stan Lee preparaba un superhÃ©roe mexicano

Stan Lee preparaba un superhéroe mexicano

El padre de los superhéroes visitó el país porque le estaba dando forma a un héroe latino

Noroeste / Redacción

14/11/2018 | 08:51 AM

El mundo de los cómics y el cine de héroes está de luto y no es para menos, pues el lunes murió, a los 95 años de edad, Stan Lee, el padre de los superhéroes a nivel mundial. Lo que pocos saben es que sus últimas visitas a México, Stan Lee las estaba aprovechando al máximo porque estaba recabando información para, a través de Marvel, darle vida a un héroe mexicano que representara la cultura y el mundo latino.

El creador visitó la ciudad de Querétaro en mayo de este año como parte de la Convención de Cómics y Entretenimiento Conque, evento que aprovechó para revelar que tenía planeado lanzar un héroe latino.

En aquél entonces Lee reveló que estaba trabajando en su creación para introducirlo a finales de 2017:

"Siempre había querido que esto fuera una sorpresa, pero estoy trabajando en un héroe latino que ustedes estarían viendo quizá al fin de año, quiero hacerlo tan bueno como pueda, tan diferente como pueda, quiero darle el mejor artista y al final de año ver a un nuevo superhéroe. Será el mejor que puedo crear y que luzca muy diferente a los anteriores (que he hecho). Solo necesitamos añadirle un poder especial".

Una de las especulaciones de qué look podría tener este héroe, cercanos a Lee aseguran que él quería ponerle elementos de El Coyote, un personaje de ficción creado por el novelista español José Mallorquí Figuerola en 1943, basándose en el personaje de Johnson McCulley El Zorro. Es el personaje de novelas populares (pulp en su homólogas en inglés) más popular de España, dando lugar además a adaptaciones cinematográficas y radiofónicas.

En el congreso Stan Lee hizo una gran revelación: Spider-Man fue considerado La peor idea una tarde de 1962. En esa ocasión en Querétaro el artista decidió salir a un balcón para despedirse de otros miles de jóvenes que no pudieron tener acceso a su conferencia, y cuando se dieron cuenta de su presencia comenzaron a gritar su nombre durante varios minutos, lo que llenó el ambiente de nostalgia, sobre todo cuando confió que volvería a México y que no habría nada que se lo impidiera.

SUPERHÉROE LATINO

Días antes de su llegada a México y ante la pregunta de si pudiera crear un héroe mexicano cómo sería, el productor respondió con entusiasmo que todavía no podía hablar de los detalles, pero que en ese momento estaba trabajando en un súper héroe latino:

"Hace como 3 o 4 meses estaba en la oficina hablando con gente que nos decía que no teníamos un súper héroe latino, así que escribí uno y me gusta mucho y estamos trabajando en él ahora mismo y en la película, pero no puedo decirte mucho ahora mismo", respondió.

Ya en el país, en lo que fuera su última visita con bastante buen humor respondió a los asistentes sobre el amor que le tiene a este país. Y además aclaró que con mucho gusto sería el “abuelito” de todos los mexicanos; “no puedo limitarme a una sola persona, los voy a adoptar a todos ustedes”, tras lo cual se escuchó una gran ovación.

Incluso narró que cuando caminaba por las calles de Los Ángeles, en Estados Unidos, ninguna multitud le gritaba de emoción ni lo apapachaban en los restaurantes, como ocurre en México.

“La gente me echa porras para todo, mejor me mudaré aquí”, comentó.

Sin embargo, la intención de crear a este superhéroe latino, no llegó a cristalizarse debido al estado de salud y estado anímico del escritor, así lo dio a conocer Humberto Ramos, dibujante mexicano de Marvel Comics, quien invitó a Lee a la primera edición de la Conque.

"Al final, los proyectos de Stan Lee son proyectos de Stan Lee. Recuerdo la propuesta que hizo y tendría que decir que su salud es una situación primordial. También tuvo una pérdida profunda (su esposa falleció el verano pasado), y creo que esas cosas juntas hacen que la vida cambie", indicó Ramos.

"Me gustaría hasta colaborar con él, pero creo que en este momento su cabeza está en situaciones diferentes antes de sacar este proyecto".

La esposa de Lee durante 69 años, Joan, falleció el 6 de julio de 2017, lo que representó un duro golpe para el creador de tantos personajes famosos de las historietas. El propio Lee fue hospitalizado en febrero de 2018 por neumonía. Todas estas penurias físicas evitaron que el proyecto del superhéroe latino soñado por Lee pudiera hacerse realidad.