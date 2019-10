Star Wars rinde homenaje a Carrie Fisher, la Princesa Leia, el día en que habría cumplido 63 años de edad

Ciudad de México (SinEmbargo).- El día de hoy, 21 de Octubre, Carrie Fisher, mejor conocida por interpretar a la famosa Princesa Leia en la saga Star Wars, estaría cumpliendo 63 años, por lo que, la franquicia ha decidido dedicarle un pequeño homenaje.

A través de la cuenta oficial de la cinta, Star Wars ha compartido un pequeño video con una de las frases más célebres de Carrie Fisher, para conmemorar el natalicio de la actriz: “Ten miedo, pero hazlo de todos modos. Lo que importa es la acción, no tienes que esperar a tener confianza: sólo hazlo y la confianza vendrá”.” Así mismo, se recordó a la actriz como una “eterna rebelde”.

Remembering our princess, our general, and our everlasting rebel. ❤️ pic.twitter.com/4YiipHiZhy