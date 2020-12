Stasac y Stase son insostenibles para los Gobiernos y pronto van a 'tronar': Estrada Ferreiro

'Si seguimos regalándoles dinero en forma indiscriminada nada más para que ellos queden bien, pues vamos a la quiebra', dijo el Presidente de Culiacán

Belem Angulo

15/12/2020 | 12:45 AM

Los sindicatos de los trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán y del Gobierno del Estado de Sinaloa resultan insostenibles para la administración pública, debido a las prestaciones que se les otorgan a los trabajadores, acusó el Presidente Municipal, Jesús Estrada Ferreiro.

"Tarde que temprano el Stasac, el Stase, y todos los sindicatos se van a tronar. No es posible seguir manteniendo sindicatos tan abultados de nómina", mencionó el Alcalde.

"Si seguimos regalándoles dinero en forma indiscriminada nada más para que ellos queden bien, pues vamos a la quiebra".

Entre las prestaciones que considera innecesarias destacó el sistema de pensiones que tiene el Ayuntamiento de Culiacán, ya que los jubilados cuentan con la pensión del Seguro Social.

INCONFORMIDADES DEL STASAC SON GRILLA POLÍTICA, ACUSA ALCALDE

Las gestiones del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán para irse a huelga alegando autoritarismo del Presidente municipal son grilla política, desestimó Estrada Ferreiro.

"A su líder le hace falta un poquito más de oficio en el tema porque siempre llega exigiendo cosas que no podemos darle, y quiere que lo hagamos en circunstancias que no podemos cumplir", dijo.

"Es meramente cuestión política electoral, es grilla política. Quieren hacernos quedar mal, quieren exhibirnos como patrones que no quieren a los trabajadores sindicalizados (...) Hay gente que lo aconseja para que haga este tipo de declaraciones".

Julio Duarte Apan, secretario general del Stasac, asistió la semana pasada al Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje para comenzar el proceso de emplazamiento a huelga.

"Hemos tomado la determinación de llegar a un tema que es la huelga. La huelga que defiende los derechos tuyos como trabajador que año con año has ganado", mencionó el líder sindical.

La inconformidad del sindicato responde a la falta de acuerdos con el Ayuntamiento para establecer el aumento salarial para el próximo año, mismo que se realiza en relación a la inflación.

El Mandatario municipal explicó que el aumento se realizará como lo indica la Ley.

"Aumento de salario sí va a haber. El aumento que tenemos que darle va a ser conforme a la inflación", aseguró Estrada Ferreiro.

De no llegar a un acuerdo, los trabajadores sindicalizados se irían a huelga a partir del 6 de enero.

"No me preocupa", dijo el presidente municipal. "Finalmente el Tribunal tiene que resolver conforme derecho, yo soy abogado y sé lo que procede y lo que no procede"

Después de comenzar el emplazamiento a huelga, Estrada Ferreiro reveló hace unos días que Duarte Apan buscó negociar el aumento salarial para los agremiados a cambio de la promesa de votar por el morenista, en relación con sus aspiraciones a la Gubernatura.

"Me dijo: 'Usted apóyenos, y yo le voy a apoyar con el Sindicato para que toda la gente vote por usted'. No, yo no quiero votos a cambio de esto", reveló el Alcalde de la capital sinaloense.