STASAM busca incentivo para trabajadores de Salud del Municipio, en Mazatlán

Esperan que se homologue el sobresueldo que se ofreció al sector a nivel federal, señala Jesús Osuna Lamarque

Alma Soto

18/08/2020 | 11:24 AM

MAZATLÁN._ El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán está buscando que se entregue un sobresueldo del 20 al 50 por ciento a camilleros, enfermeras y enfermeros, médicos y todos los trabajadores del Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez, desde que inició hasta que termine la contingencia por el Covid-19.

Jesús Osuna Lamarque, líder del STASAM, indicó se han contagiado 100 trabajadores y el grupo más afectados es, en orden, los del Hospital Municipal, Aseo Urbano y del área del Palacio Municipal.

“Estamos buscando un incentivo para ellos, un sobresueldo de 30 o de un mes de sueldo adicional por lo que va de la pandemia, pues si bien hay un decreto para incentivarlos, es en el área federal, pero se entiende que por analogía también lo deben recibir los que trabajan para el estado y los municipios”, manifestó.

Hay una promesa de que se les dará el apoyo, dijo, pero hasta el momento no se ha otorgado, y se lo merecen porque están en la línea de fuego, no han dejado de trabajar, han estado muy activos durante la pandemia con mucho riesgo de contagiarse, no han dejado de atender.

Negó que con el inicio de operaciones del área Covid-19 se vayan a incrementar los contagios entre el personal de salud, pues será muy cuidada.

Lo que sí, dijo, es que significará un beneficio para todos los derechohabientes de Servicios Médicos Municipales, que podrán tener un diagnóstico temprano y atención oportuna.