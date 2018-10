Stephen Curry anota siete triples e impone récord en NBA

NUEVA YORK._ Stephen Curry impuso otro récord de la NBA, al encestar siete triples, con lo que totalizó 35 puntos en el duelo que los Warriors de Golden State vencieron 120-114 a los Nets de Brooklyn.

Kevin Durant añadió 34 unidades a la causa de los Warriors, que parecían en camino de cosechar otra victoria sencilla, antes de que los Nets se aproximaran mediante su buena puntería en los disparos de tres puntos.

Curry liquidó finalmente el encuentro, cuando su último triple colocó el marcador en 115-108, con 1:07 minutos por disputarse. Ha embocado al menos cinco triples en los siete duelos de esta campaña, con lo que rompió el récord de George McCloud, quien logró la cifra en seis duelos consecutivos.

