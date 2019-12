NBA

Stephen Curry se reintegra a los Warriors

El estelar jugador no ve acción desde el pasado 30 de octubre

Noroeste / Redacción

24/12/2019 | 10:24 AM

El base de los Golden State Warriors, Stephen Curry, está de regreso con su equipo mientras continúa rehabilitándose de una fractura en su mano izquierda.

El astro de los Warriors, que sufrió la lesión durante una derrota el 30 de octubre ante los Phoenix Suns, tuvo su primera cirugía en la mano el 1 de noviembre en Los Ángeles. Ha estado por esa área durante las últimas dos semanas después de tener un segundo procedimiento programado para sacar alfileres y quitarse el aparato ortopédico que llevaba puesto. Desde entonces ha comenzado el proceso de rehabilitación.

El retorno a cancha de Curry no ha cambiado, pues se esperaba que fuera revaluado tres meses después de la primera cirugía.

“Él ha estado haciendo movimientos de baloncesto”, dijo el entrenador de los Warriors Steve Kerr después de la práctica del domingo. “No ha estado disparando la pelota, pero ha estado en la cancha haciendo mucho movimiento lateral, saltando, ese tipo de cosas. Y es bueno tenerlo en el gimnasio; se siente mejor cuando está cerca”.

Kerr tiene la esperanza de que Curry, que se sentó en el banco con el equipo durante la victoria del viernes sobre los New Orleans Pelicans, pueda comenzar a viajar nuevamente con el grupo en el futuro cercano.

“Nos gustaría tenerlo con el equipo tanto como sea posible”, dijo Kerr. “No he hablado con él sobre nuestro próximo viaje, pero estoy seguro de que estará cada vez más cerca del equipo ahora que se le permite estar aquí con nuestro personal. Ha estado aquí los últimos días, cada día trabajando con nuestro personal de capacitación. Él está presente nuevamente, así que imagino que seguirá igual”.

Los Warriors recibieron otras noticias positivas relacionadas con lesiones, después que el sábado una resonancia magnética en la rodilla derecha del delantero novato Eric Paschall fuese positiva. Paschall se lesionó la rodilla en el primer cuarto de la victoria del viernes después de un choque con el guardia de los Pelicans J.J. Redick.

El veterano delantero de los Warriors, Draymond Green, sugirió después de la lesión en la rodilla de Paschall que una o dos semanas libres adicionales no serían algo malo para el novato, quien también ha estado luchando contra una lesión en la cadera en las últimas dos semanas. Paschall está promediando 15.4 puntos y 4.9 rebotes por juego después de haber sido seleccionado con la selecciónnúmero 41 en el draft de la NBA del verano pasado.

“Han sido un par de semanas difíciles para Eric”, indicó Kerr. “No sé si necesita una semana libre, solo tuvo una por la lesión [de cadera]. Y recibimos muy buenas noticias [el sábado] con la resonancia magnética y las evaluaciones, por lo que practicó hoy y está ansioso por volver a jugar. Cuestionable para mañana, veremos cómo le va, pero en general, estoy encantado de que no esté gravemente herido, y sé que está ansioso por volver a encarrilar su temporada”.

Paschall realizó la práctica del domingo y pudo volver a jugar el lunes contra los Minnesota Timberwolves.

“Eric es un niño grande y fuerte”, manifestó Kerr. “El ajuste de la cadera no fue nada importante. El susto de la rodilla, solo verlo en video, fue bastante aterrador cuando un tipo te enrolla la pierna y me alegro de que no haya sido grave”, apuntó.

