Stranger Things prepara una sorpresa para sus seguidores que será revelada el 6 de noviembre

The See What, una cuenta de Twitter perteneciente a Netflix, compartió una toma falsa perteneciente a la tercera temporada de Stranger Things, acompañada con el texto “espera a ver lo que Stranger Things tiene preparado para ti el 6 de noviembre”, lo que ha dejado en suspenso a sus seguidores

Sinembargo.MX

31/10/2019 | 09:46 AM

Stranger Things es ya la serie más vista de Netflix. Foto: Internet

MADRID (SinEmbargo)._ Stranger Things es ya la serie más vista de Netflix. La ficción de los hermanos Duffer va camino de su cuarta temporada, que fue anunciada a través de un misterioso teaser y de una advertencia: “Ya no estamos en Hawkins”. Ahora, la compañía ha revelado que prepara una sorpresa para el próximo 6 de noviembre... ¿Podría tratarse del tráiler de la nueva temporada? The See What, una cuenta de Twitter perteneciente a Netflix, ha compartido una toma falsa perteneciente a la tercera temporada de Stranger Things. En ella aparece David Harbour, actor que da vida a Hopper, tratando de aguantar la risa -sin conseguirlo- durante una escena junto a Finn Wolfhard y Millie Bobby Brown (Mike Wheeler y Once en la ficción). “Si te ha gustado esta toma falsa de la tercera temporada, espera a ver lo que Stranger Things tiene preparado para ti el 6 de noviembre”, reza el texto de la publicación. La cuenta no ha dado más detalles acerca del contenido de esta sorpresa, por lo que los fans no descartan que pueda tratarse de alguna nueva información sobre la nueva temporada. Sin embargo, la cuenta de Twitter de los guionistas de Stranger Things lleva tiempo hablando sobre el carrete de tomas falsas de la tercera temporada, que prometieron publicar cuando la cuenta alcanzara los recientemente superados 500 mil seguidores. Todo parece indicar, por tanto, que la sorpresa preparada para el 6 de noviembre tendrá más que ver con estas tomas falsas inéditas que con la cuarta temporada de Stranger Things. Aún así, de momento nada es seguro y habrá que esperar a la fecha anunciada para conocer el contenido de la sorpresa. Stranger Things 4 comenzará su producción a finales de este año, y por el momento no tiene fecha de estreno. #Stranger Things

