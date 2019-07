Su pasiÃ³n por la lucha lo transforma en Mr. Iguana

LUCHA LIBRE

Su pasión por la lucha lo transforma en Mr. Iguana

Desde hace casi una década, Santiago Ibarra Calderón personifica a un luchador que le ha traído satisfacciones y tres campeonatos.

Karen Bravo

CULIACÁN.- De lunes a jueves Santiago es un joven normal. Se levanta por las mañanas, se prepara y va al trabajo, la radio católica de Culiacán y va al gimnasio por las tardes. Nada fuera de lo normal para un muchacho de 30 años... hasta que llegan los fines de semana cuando se transforma.

Como un hechizo incontrolable, en el ocaso de la semana en medio de una metamorfosis Santiago desgarra su uniforme, queda en pantaloncillos y le empiezan a salir escamas.

Su cara se torna irreconocible para propios y extraños, se pone verde... negro... fino... se convierte en una iguana, Mr. Iguana.

Santiago Ibarra Calderón tiene 30 años y es licenciado en Ciencias de la Comunicación, pero los fines de semana vive de su pasión, la lucha libre.

"Mi vida es de lunes a jueves, trabajo en la mañana ahí, en las tardes entreno, los viernes vuelo hacia la ciudad donde voy a luchar o a la gira", narra a Noroeste.

"Soy productor general y operador. Soy el que produce los spots, los id, todos los audios que aparecen en la radio católico", detalla.

Desde hace casi una década "Santi" personifica a Mr. Iguana, una iguana humanizada muy fina que cuenta con tres campeonatos en estos años: el de tríos, parejas e individual.

La historia comenzó el 24 de julio de 2009, ocho meses atrás Santiago había comenzado a entrenar en una escuela de lucha libre que se estableció en Culiacán. Ese día no estaba contemplado que debutara, pero había que llenar un faltante en la cartelera del "Revolución".

"Tuve que haber entrenado más porque el luchador se prepara con más tiempo pero falló un luchador ese día y me subieron a mí de emergente", recordó.

"No tenía ni traje ni equipo, tuve que ir con otro luchador a Milano a comprar con 300 pesos un saco verde, una pintura, un óleo y pues me subí con el personaje, subí de rudo contra Avalange en un mano a mano... perdí, pero pues sí le gustó a la gente lo que hice", agregó.

Desde niño le gustó la lucha libre. Practicó diversas artes marciales como el karate do, kick boxing y desde hace cuatro años el jiu jitsu.

"Estar en el ring con La Parka, estar en el ring, luchar pues, pero nunca me imaginé, hasta que abrió una escuela de lucha libre aquí en Culiacán hace unos 11 años, vi el anuncio en el periódico y dije, pues fierro", subraya.

Lo aguerrido lo sacó de su abuelo Salvador, el papá de su mamá, con quien miraba las luchas desde niño.

Don Salvador, recuerda Santiago, practicó box y alguna vez tuvo una lucha amateur.

"Siempre le gustó el box, las luchas, lo veía en la tele con él y de él creo que saqué la fiereza", comenta.

"Él falleció el año que debuté, pero sabía que entrenaba lucha pero a él no le tocó eso".

Santiago se recuerda como un niño extrovertido, incluso fue expulsado de la escuela cuando estaba en la secundaria. Estudió en varios planteles, además de irse de intercambio a Estados Unidos, pero tampoco duró.

"Decían que era muy extrovertido y que estaba contagiando a los demás con mis loqueras", recuerda.

"Fui bastante hiperactivo, podría decirse que mis compañeros se reían mucho conmigo, me animaba a hacer cosas que no se animaban a hacer ellos", dice.

Aunque hoy en día es un luchador aguerrido, durante su adolescencia sufrió de bullying hasta que comenzó a entrenar, expone.

"Hasta que ya me dejó de interesar. Me fui de intercambio a Estados Unidos seis meses. Me devolví porque allá no, no me fue muy bien, peleaba mucho, hasta que ya en la universidad ya que entrenaba lucha libre, ya que entrenaba artes marciales ya tenía más seguridad en mí y se acabó eso" , dice.

El joven comparte su pasión por la lucha con niños.

LA 'OVEJA NEGRA'

Lo extrovertido de Santiago no solamente era en la escuela, siempre fue estrellita en su familia. Es hijo de un Notario Público y una ama de casa, el más chico de cuatro hermanos: un Notario Público, una maestra de inglés y una contadora pública.

"Yo soy, en las dos familias, el que 'ahí viene la estrella', 'ahí viene la celebridad', así fui toda la vida, desde chiquito, siempre fui, no el que llama la atención pero siempre fui el raro, soy la oveja negra", señala.

Además de su abuelo, el papá de Santiago también se interesó por la lucha libre, pero después de entrar a la escuela declinó.

"Mi papá desde niño fue fan de las luchas pero cuando entró a la escuela ya no le gustó, decía que era pura faramalla y teatro, y hasta la fecha él dice que es puro espectáculo, golpes innecesarios y esa fue la raíz de que hasta la fecha no le guste lo que estoy haciendo", lamenta.

Mr. Iguana muestra los cinturones que le ha dejado la lucha libre.

EL REPTIL FINO

Mr. Iguana surgió del gusto de Santiago por las iguanas y las conexión espiritual que siente por ellas.

"Viene de que siempre me gustaron las iguanas y es un animal que siempre que lo observo no solamente es bello, lo veo que cuando salta de los árboles salta en una posición como los luchadores en plancha", detalla.

"Siento que cuando yo lucho y simulo eso, soy mucho de actuar, de imitar pero la iguana ya no es imitarlo, ya lo siento más en mí", narra.

A Mr. Iguana lo caracteriza su saco de escamas y la cara pintada, no con máscara como otros luchadores.

"Nada como la expresión facial, mejor que una máscara que nomás estar así (fijo)", explica.

A los dos meses de haber debutado, Mr. Iguana tuvo un accidente en el que se partió la cabeza, se fracturó la nariz y se abrió un ojo. Un mes después regresó recuperado de la lesión y volvió a subir al ring porque nuevamente faltó alguien de la cartelera.

"A partir de ahí la gente me empezó a buscar mucho. En ese tiempo me deprimí, imagínate mi segunda lucha y ya me partía la nariz, mi familia me decía 'no, aléjate de eso' pero pues mucho fan, muchas llamadas", recuerda.

La primera parte de su carrera se desarrolló con luchas locales en Culiacán, cinco años después empezó a salir a otros municipios.

"Hace dos años empezó mi 'bum' y empecé a salir a Guadalajara, a Tijuana, a Los Ángeles, Denver, Texas, Philadelphia, Puebla, Cancún", comenta.

Actualmente Mr. Iguana no solo es un luchador, es una imagen posicionada que se hace reconocer en redes sociales como #ElReptilFino.

"Me decía mucho la gente 'vamos, Iguana', mis compañeros luchadores, 'vamos, hay un cotorreo acá en Neza' y no, les digo, es que yo voy a La Condesa porque tengo unos amigos allá, 'uh, pinchi Iguana fresa', no, no soy fresa, les digo, es que yo soy fino y ustedes corrientes y desde ahí me dicen 'El fino'. De ahí agarré el personaje de El Reptil Fino", expone.

El 20 de julio Santiago cumplirá 31 años y el 24 del mismo mes, Mr, Iguana cumplirá 10 en su aparición en el ring.

"Mi meta es viajar a Japón, al mercado de Japón porque también hay lucha allá, hay lucha recia. Mi meta también es pisar la Arena México aquí, que es la capital de la lucha libre en México", comenta.

"Hacer todo lo que pueda hasta que llegue el tiempo en que ya no pueda y dedicarme ya a mis sueños guajiros y cosas. Seguir entrenando jiu jitsu, poner un negocio de cocina o de pan, algo que me apasiona hacer, pero en la lucha libre tengo mi tiempo medido y lo voy a disfrutar y lo voy a llevar hasta donde pueda", agregó.

CAMPEONATOS DE MR. IGUANA

Campeonato Crucero Black Mask. Morelia, Michoacán el 28 de junio

Campeonato de Parejas, en equipo con el Fresero Jr.

El 11 de julio debuta en la promotora Nación Lucha, que alberga a los mejores luchadores de México y va a ser televisada por Imagen TV