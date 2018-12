Sube a 222 la cifra de muertos por tsunami en Indonesia

Yakarta, Indonesia (SinEmabrgo).- Un tsunami aparentemente causado por una erupción en una isla volcánica dejó 222 muertos, 843 heridos y 28 desaparecidos en el área del estrecho de la Sonda en Indonesia, desatando marejadas que reventaron en la orilla y arrastraron a muchas personas habían ido a un concierto en la playa así como cientos de casas y hoteles.

El portavoz de la Agencia de Manejo de Desastres Sutopo Purwo Nugroho dijo que esas cifras podían aumentar dado que todavía no se ha podido llegar a todas las zonas afectadas.

El tsunami impacto el sábado a las 9:27 de la noche, dijo la Agencia de Manejo de Desastres. El desastre pudo haber sido causado por deslaves submarinos de la erupción del Anak Krakatau, isla volcánica que se formó debido al volcán Krakatau, cerca de allí, dijeron científicos de la Agencia de Meteorología y Geofísica de Indonesia. Ellos también citaron a las mareas causadas por la luna llena.

Imágenes publicadas en las redes sociales indican que una banda de pop llamada “Seventeen” estaba tocando para empleados de una compañía eléctrica local bajo una carpa en la playa mientras docenas de personas los escuchaban sentados en mesas cubiertas con manteles blancos. Mientras luces psicodélicas iluminaban el escenario, un niño paseaba entre la muchedumbre. Luego, cuando el baterista se aprestaba a comenzar la segunda canción, la tarima se viene hacia adelante, lanzando a la banda y todo su equipo contra el público.

La banda dijo en un comunicado que el bajista y mánager fueron hallados muertos, mientras que otros tres integrantes y la esposa de uno de los artistas siguen desaparecidos.

