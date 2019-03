Sube efervescencia por sindicaturas en Guasave, hasta banda llevan a registros

En las primeras horas de este miércoles sumaban cuatro registros a síndicos y cinco a comisarios

Reyes Iván Camacho

06/03/2019 | 12:51 AM

GUASAVE.- El folclor sinaloense no podía faltar en el proceso de elección de síndicos y comisarios de Guasave y al generalizarse este miércoles los registros de aspirantes no podía faltar la música de viento.

Y es que Guadalupe Verduzco López, de Estación Bamoa, llegó a entregar su documentación acompañada de la banda Nueva Unión que entonó Caminos de Michoacán, Mi gusto es, Pasadita, El Sinaloense entre otras, mientras ella hacía el trámite ante la comisión organizadora.

“A quién le traen serenata”, soltó en voz baja el asistente a una reunión que se desarrollaba en la sala de Cabildo y que encabezaba la Alcaldesa Aurelia Leal López.

Los notas musicales de la tambora llegaban nítidas al recinto, pese a que se desarrollaba con la puerta cerrada.

José Luis Guerrero Sánchez, secretario del Ayuntamiento y secretario técnico de la comisión organizadora, dijo que sumaban cuatro registros a síndicos, dos de Juan José Ríos y otros dos de La Trinidad y Estación Bamoa, pero había más aspirantes en espera de hacer el trámite este mismo día.

“Guasave se está manifestando de manera armoniosa, alegre, esto es parte de la democracia, hasta ahorita se han registrado cuatro aspirantes a síndicos municipales: de Juan José Ríos, Rosario Mora y Enrique Valdez; de La Trinidad, Rosario Sánchez; y de Estación Bamoa, Guadalupe Verduzco. Se han registrado cinco candidatos a comisarios”, detalló.

El funcionario aclaró que la convocatoria no define tope de gastos en este proceso, ya que no se les da a los aspirantes financiamiento público.

“No sabemos quién trae la banda, ahí llegó y alguien la trae, pero no sabemos quién y nos tiene contentos a todos en el Ayuntamiento. No vienen límite de gastos, como es una campaña corta, cada quien va ver lo que hace, aparte de que es una consulta más, no se les dan recursos públicos”, subrayó.

Guerrero Sánchez expuso que el presupuesto para la organización del plebiscito es de alrededor de 600 mil pesos.