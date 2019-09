Subieron sus muebles, se despertaban, esperaban lo peor... asÃ­ pasaron la noche vecinos en MazatlÃ¡n

Subieron sus muebles, se despertaban, esperaban lo peor... así pasaron la noche vecinos en Mazatlán

En la noche, ya estando en la cama, nada más bajaba la mano (al suelo) para ver si ya nos estaba llegando el agua, dice una vecina de la Ampliación 20 de Noviembre

Netzahualcóyotl Ceballos

20/09/2019 | 12:29 AM

Quienes mal durmieron esta noche ante la proximidad del Huracán Lorena, fueron los vecinos de la colonia Ampliación 20 de Noviembre, en Mazatlán.

Sobre la calle Puerto Ángel, considerada la “más baja” en todas las manzanas de la redonda y una de las más cercanas al Arroyo Jabalines, el agua devoró muebles, aparatos electrodomésticos y utensilios durante la última lluvia, convirtiéndose en una de las zonas más afectadas. Esta noche se prepararon.

“En la noche, ya estando en la cama, nada más bajaba la mano (al suelo) para ver si ya nos estaba llegando el agua”, dijo una de las vecinas, “así estuvimos toda la noche, teníamos el pendiente”.

En una de las habitaciones subió muebles, unos sobre otros, lo más importante, para que el agua no los tocara si Lorena castiagaba a Mazatlán.

En la pared de su casa todavía está “dibujada” la línea que dejó la última inundación, por lo menos un metro de altura, suficiente para dejar en desatre su domicilio.

Su vecina también hizo lo mismo: ropa, la lavadora nueva que le regaló el Gobierno municipal en reposición por la que perdió, camas y hasta un balón de futbol fueron colocados en alto por si acaso se inundaba su calle nuevamente.

“Esta vez mejor subimos todo, lo pusimos en un cuarto que está un poquito más alto, aquí lo tenemos todavía por si vuelve a llover fuerte, la última vez nos fue muy mal, toda el agua se nos metió”, expresó.

De acuerdo a Protección Civil, en Mazatlán se han identificado más de 80 asentamientos de alto riesgo de inundación por encontrarse en las márgenes de los cuerpos de agua, sin importar si fueron o no revestidos.

“Yo también me inundé”, agregó otro vecino, “no me podía dormir porque dije 'si nos inundamos con una lluvia cualquiera, '¿imagínate con un huracán?'. Lo bueno fue que no pasó nada, por lo menos hasta ahorita, ¿no?”.