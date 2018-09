SUCESIÃ“N Propone SebastiÃ¡n Zamudio ir con candidato de unidad en PAN Sinaloa

SUCESIÓN Propone Sebastián Zamudio ir con candidato de unidad en PAN Sinaloa

El líder estatal defiende su gestión ante las críticas de siete ex dirigentes

José Alfredo Beltrán

Ante la crisis interna, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional en Sinaloa pone sobre la mesa una oferta: ir con una sola planilla para el relevo estatal.

Esto con el fin de no seguir dividiendo y debilitando al albiazul, que en los comicios del 1 de julio sufrió un revés histórico.

Y es que el partido que llegara a ser el principal opositor en Sinaloa retrocedió su votación a niveles de hace más de 30 años.

Sebastián Zamudio Guzmán ofreció a la militancia una transición que fortalezca al partido.

“Estaremos tratando de dejar un PAN que pueda ser factor de unidad, con una planilla única, porque la sociedad de Sinaloa y el pueblo de México están esperando que nos pongamos de acuerdo, porque estamos llamados a ser la oposición por excelencia el PAN, tanto en Sinaloa como en México”, sostuvo.

Sebastián Zamudio se irá del PAN en Sinaloa... pero hasta enero de 2019

¿Una planilla única en Sinaloa?

- Esperamos que así sea, vamos a crear las condiciones para que esto así lo podamos sacar, son momentos ahora de reflexión, de unidad, no son momentos de estar dividiéndonos entre nosotros; la sociedad nos califica, y a veces bien o mal, de acuerdo a cómo ve al partido.

¿Qué lectura le da que siete ex dirigentes estén cuestionando su desempeño?

- No sé, creo que hay desinformación; yo los llamo a que se acerquen, a que vean en qué situación estamos, cómo estuvieron nuestros candidatos sin dinero en las campañas, y que en el tema político cumplimos.

Zamudio Guzmán defendió que la dirigencia que encabeza procuró que las candidaturas que le correspondían en la coalición fueran aprobadas por método ordinario.

“Esto no fue tampoco respetado por el CEN, mi intención era poder sacar por asambleas las candidaturas, porque es lo que estaba pidiendo el panismo de Sinaloa”, resaltó.

En la crisis que enfrenta actualmente el partido, sostuvo, jugaron dos temas importantes.

“El tema, la cuestión económica, los dirigentes anteriores, no se compara cómo agarramos al partido, y en el tema político, no se compara también de que a los dirigentes estatales se les dio más autonomía por parte de la dirigencia nacional”, manifestó.

“Hoy vemos de que los dirigentes estatales estuvimos super acotados a las decisiones unilaterales de la dirigencia nacional. Y eso marca la diferencia”.

¿Estas firmas de siete ex dirigentes que lo cuestionan, no reflejan un liderazgo débil de su parte?

- La fortaleza la da la militancia en Sinaloa, no liderazgos, en este caso ex dirigentes, me debo a una elección. Por primera vez fue elegido por el voto secreto de 10 mil, todos los demás fueron elegidos por un Consejo Estatal, se tiene que tener y valorar esta situación.