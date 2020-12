BALONCESTO

Sucumben universitarios en el Torneo de Baloncesto de Segunda Fuerza 'I. H. Organic Fruits-Sportwey'

Los de Kitan Team fueron los 'víctimarios' en la cancha de Casa Hogar

Rafael Moreno

29/12/2020 | 11:05 AM

MAZATLÁN._ Kitas Team dominó sobre el final a UAS Old New por pizarra de 48-46, dentro del rol regular del Torneo de Baloncesto de Segunda Fuerza “I. H. Organic Fruits-Sportwey”, cuya sede es la cancha de Casa Hogar de la Colonia Constitución.

Ángel Figueroa lideró al conjunto de Kitas al anotar en la jornada 12 unidades y César González aportó 10, en tanto que por los universitarios José Lizárraga tuvo una actuación destacada de 19 unidades, seguido por Joshua Espinoza con 10.

Toros regresó a la senda de las victorias al superar 43-36 sobre Caimanes, en donde los máximos canasteros de los ganadores fueron Jesús Moreno con 13 y Gummer Gutiérrez logró 8.

Del lado de los caídos Irving Maldonado marcó 13 y Édwin Rivera añadió 6.

La quinteta de TK Tires siguió con su buen momento de la campaña tras doblegar 55-50 a Puesto Hats.

Ramón “Balú” Urías fue el mandón por Tires con una actuación de 17 unidades y Carlos Padilla lo secundó con 10.

La respuesta de los sucumbidos se dio a través de Alfredo Rojas y Kevin Cisneros, ambos con idéntica cantidad de 12.

Femenil

Red Skin le puso freno a Storm Girls al son de 49-23. Nadia Rodríguez colaboró en el triunfo con 15 puntos y Ana Rioseco sumó 11, mientras que por las derrotadas brillaron Dulce y Karen Cárdenas, con 9 y 7, respectivamente.

ROL DE JUEGOS

Miércoles 30 de diciembre

Cancha Casa Hogar

Pefobas vs. TM

19:15 Horas

Pefobas vs. Storm Girls

20:45 Horas

Cancha Kilómetro Cero

Trid vs. UAS Old New

19:15 Horas

Perla Negra vs. Promant

20:45 Horas