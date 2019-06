Suena ChloÃ« Grace Moretz para ser la nueva GatÃºbela

Suena Chloë Grace Moretz para ser la nueva Gatúbela

La estadounidense de 22 años sería la principal opción para ser la siguiente Catwoman

Noroeste / Redacción

El proyecto de Matt Reeves con The Batman continúa tomando forma y ahora estaría cerca de fichar al siguiente miembro del elenco, tras confirmarse la llegada de Robert Pattinson; se trata de la actriz Chloë Grace Moretz, quien tomaría el papel de Gatúbela.

De acuerdo al sitio We Got This Covered, que da mucho peso a la información de series y películas de superhéroes, la estadounidense de 22 años es la principal opción para ser la siguiente Catwoman.

Los rumores sugieren que el Batman de Robert Pattinson se enfrentaría al menos a seis villanos en su primera cinta en solitario, comenzando por Gatúbela con Chloë Grace Moretz, que estaría acompañada por el Acertijo, el Pingüino, Dos Caras, el Espantapájaros y Luciérnaga.

El papel de Gatúbela ha contado con varias intérpretes, desde Michelle Pfeiffer hasta Anne Hathaway.

Cabe destacar que Chloë Grace Moretz ya ha participado en cintas de superhéroes, cuando dio vida a Hit-Girl en las películas de Kick-Ass.

Hasta el momento, todo se mantiene en rumores, pues ni Warner Bros. ni Matt Reeves han dicho algo oficial.