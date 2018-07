Sueña Uruguay con título mundial: Óscar Washington Tabárez - Noroeste

Futbol

Sueña Uruguay con título mundial: Óscar Washington Tabárez

Sin dejar de disculparse por si suena petulante o vanidoso, el director técnico charrúa enfatizó que en su conjunto existe una ilusión renovable partido a partido de sentirse con la posibilidad de ganar la Copa del Mundo

Reforma

05/07/2018 | 12:07 AM

NIZHNY NOVGOROD, Rusia (Agencia Reforma)._ Y que nadie le niegue a Uruguay el creer en ser campeón del mundo.

Sin dejar de disculparse por si suena petulante o vanidoso, el director técnico charrúa, Óscar Washington Tabárez, enfatizó que en su conjunto existe una ilusión renovable partido a partido y muy íntima de sentirse con la posibilidad de ganar la Copa del Mundo.

“Tenemos una gran ilusión de pasar este partido. Si ocurre eso, después de descansar, de prepararnos, se va a promocionar la ilusión para el siguiente. Creo que el pensar en esa posibilidad (ser campeón del mundo) tiene que permanecer para mí en el plano de la intimidad, hacerlo público te desconcentra”, sostuvo Tabárez.

“Entonces no pensamos en los tres partidos que vienen, pensamos en este contra un rival poderoso por lo que es institucionalmente la Francia futbolística, pero la capacidad de este equipo que viene desde juveniles está, no es fácil, pero nosotros no lo consideramos un imposible”.

Recalcó que al estar entre los 8 primeros de Rusia 2018, Uruguay tiene un margen de posibilidad de ganar el torneo y se va a aferrar a ello el equipo celeste.

Tabárez no reveló si ya está Edinson Cavani al cien por ciento para iniciar ante Francia en los Cuartos de Final del Mundial, pero aceptó que ya participó en la práctica y sus deseos son enormes de jugar.

Explicó cómo debe operar Uruguay en el encuentro.

“Todo lo que pasa en la cancha se agota en cuatro conceptos: cómo se ataca, cómo se pasa de ataque a la defensa, cómo se defiende y si se recupera la pelota cómo se pasa de la defensa al ataque”, explicó.

“Y el equipo que sólo tenga fuerza en un aspecto, no es completo. No digamos que somos un equipo equilibrado, pero por ello no vamos a renunciar a lo que creemos que somos fuertes. Nos concentraremos mucho en nuestra fuerza defensiva”.

Agradeció las palabras del seleccionador francés, Didier Deschamps, quien elogió el trabajo de Tabárez en el combinado uruguayo y fue recíproco al decir que inculca gran parte de su personalidad fuerte como jugador ahora que es el técnico de Les Bleus.

Y tuvo un mensaje respecto a la designación del argentino Néstor Pitana como árbitro del cotejo frente a Francia.

“No me preguntaron por el árbitro en los partidos anteriores y ahora sólo por el hecho de que sea argentino. Voy a dar un dato, que es una coincidencia, nunca ganamos un partido con éste árbitro”, informó.

“Entonces no quiero entrar en esos jueguitos, doy el dato para que vean que no tiene nada que ver que sea argentino, es un buen árbitro”.