Sufre hurto Banco de Alimentos de CuliacÃ¡n; Antes de delinquir que pidan ayuda, llama el director

Sufre hurto Banco de Alimentos de Culiacán; Antes de delinquir que pidan ayuda, llama el director

El daño por robo de cableado a una camioneta frena la importante labor del organismo, pero el llamado es a que no cometan delitos y que pidan ayuda, dice Daniel Tapia Sánchez

Noroeste / Redacción

La importante labor de el Banco de Alimentos de Culiacán se vio ayer frenada al ser víctima de la delincuencia; al organismo altruista le fue vandalizada una de sus camionetas por lo que se vio impedido para llevar la ayuda alimentaria que tanta falta hace a personas vulnerables, además que no pudieron recabar las donaciones tan importantes y necesarias que realizan diversas empresas.

Pero más que lamentar el robo, el director Daniel Tapia Sánchez llamó a quienes realizaron este hurto que antes de delinquir se acerquen al Banco de Alimentos y lo vean como aliado y si necesitan ayuda alimentaria se les ofrecerá en todo lo posible.

"Si hay quien está pasando por una situación complicada en lo económico en lugar de dedicarse a robar o a delinquir que se acerque al Banco de Alimentos y con todo gusto lo podemos apoyar".

"Más alla de quejarme porque nos hayan robado, creo que le podemos dar otro sentido a este hecho y tratar de revetir esta situación, mucha gente, aunque no se justifica, está delinquiendo hoy en día por una situación de pobreza alimentaria, por lo cual nosotros no tenemos ningún problema en ayudarlos, aquí no discriminamos por situación económica, razas o preferencias.

El llamado, insistió Tapia Sánchez, es a que se acerquen al Banco de Alimentos a pedir apoyo pero que no caigan en robar.

---Pero sí es indignante estos robos a una instutición con la gran labor que realizan ustedes...

---Me da mucha tristeza porque somos una institución de asistencia privada no recibimos recursos por parte del Gobierno, no basamos a puro esfuerzo del equipo operativo y del Patronato, y mucho o poco dinero (lo del robo) es algo que no contábamos con ese gasto, que el aproximado de este robo oscila entre los 4 mil pesos porque nos rompió todo el cableado, y nos rompió, una chapa y la entrada al cofre de la camioneta.

"Nos imposibilitó todo el día de ahora y todo el día de mañana mover nuestro vehículo para repartir los paquetes alimentarios y sobre todo no pudieron recoger las donaciones de alimentos de empresas que están apoyando".

El robo fue en la madrugada entre las 3 y 4 horas, por desgracia las cámaras no pudieron captar el rostro de la persona, pero ya el Banco de Alimentos ya está trabajando en poner alumbrado para inhibir estas situciones.

"Pero eso nostros, preferimos mil veces que se acerquen a nosotros y nos piden apoyo antes que llegar a esta situación de tenero que delinquir, podremos apoyarlos", remarcó Tapia Sánchez.