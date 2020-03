Suman 18 casos de Covid-19 en MÃ©xico; habrÃ¡ afectaciones econÃ³micas, reconoce SHCP

Suman 18 casos de Covid-19 en México; habrá afectaciones económicas, reconoce SHCP

Confirman dos casos más importados en Querétaro, con lo que suman cuatro en esa entidad

noroeste.com

13/03/2020 | 06:57 AM

La Secretaría de Salud de Querétaro confirmó otros dos casos importados de coronavirus COVID-19, con lo que suman cuatro en la entidad y 18 en total el país. El último caso dado a conocer por las autoridades federales fue un caso positivo en Durango.

"En el estado de Querétaro se había informado de dos casos a los cuales se agrega un caso importado que corresponde a un hombre de 42 años de edad y un caso asociado a importación de mujer de 43 años", indicó la institución estatal en un comunicado.

Y aunque no especificó el país de procedencia de las personas infectadas, la Secretaría de Salud estatal indicó que en la entidad se implementan diversas acciones para la prevención y control de la infección, como monitoreo activo de viajeros procedentes de países de transmisión y búsqueda activa de casos sospechosos.

Ayer jueves 12 de marzo, José Luis Alomía Zegarra, titular de Epidemiología de la Secretaría de Salud (SSa) del Gobierno Federal, adelantó que la próxima semana se difundirán los lineamientos sobre intervenciones de sana distancia.

Las autoridades pidieron consultar a fuentes oficiales respecto a las noticias del COVID-19 y no hacer caso a rumores. De hecho, el funcionario indicó que la Secretaría de Salud no ha emitido algún mensaje sobre no demandar atención médica ante síntomas y esperar a que personal de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica acuda a los domicilios de quienes tienen signos.

Por su parte, Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, indicó que el tratamiento para casos graves es de soporte, mientras que en los leves se tratan los síntomas.

Mientras tanto, Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reconoció que la pandemia del coronavirus COVID-19 tendrá un impacto en la economía del país, el cual se espera sea mayor, por lo que está tratando de crear una especie de "colchón".

"Aún en el escenario más favorable, va haber un impacto en la economía, ya hay impactos en la economía, en la industria del transporte, en la del turismo, y va haber algunos impactos mayores", dijo el funcionario federal en su declaratoria inaugural de la Convención Bancaria 2020.

"Lo que estamos haciendo ahora desde la Secretaría de Hacienda es no esperar a que el impacto se dé para dar un estímulo, sino tratar de empezar a dar un estímulo a la economía desde ahora para crear una especie de colchón económico", indicó el titular de la SHCP, desde Acapulco, Guerrero.

El funcionario fderal ejemplificó que ya se adelantó una parte muy importante del gasto de inversión y adquisiciones, cuando normalmente era algo que se iba ejecutando a lo largo del año. También se aceleró el gasto que va ejerciéndose con los estados y se están contemplando al máximo el número de adquisiciones que se pueden hacer.

"Estamos preparando ya, a partir de los resultados que nos den las sectoriales, programas desde la banca de desarrollo para apoyar a los distintos sectores que son afectados", abundó Herrera Gutiérrez.