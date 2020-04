Suman casi 100 los empleados del IMSS infectados por Covid-19 en el País

09/04/2020

En hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social suman casi 100 los médicos y personal de enfermería contagiados por Covid-19.

Esto se ha presentado en centros hospitalarios del IMSS en Baja California Sur (Los Cabos con 42), Coahuila (con 30), Estado de México (19 en Tlalnepantla), y recientemente seis en Cuernavaca, Morelos.

En el caso de Los Cabos, a través de un comunicado, el IMSS detalló que inicialmente se identificaron dos casos de trabajadores con sintomatología, que cumplían con la definición operacional por este virus .La institución agregó que en el brote se encuentran diagnosticados un total de 42 trabajadores, entre personal médico, enfermería, administrativo, directivos y otras categorías.

“Desde el primer momento que se tuvo conocimiento de dichos casos, se tomaron medidas para evitar la propagación del virus con toma de muestra para Covid-19, las cuales fueron enviadas al Laboratorio Central Epidemiológico (LCE), y los pacientes sospechosos fueron enviados a sus casas para evitar la transmisión del virus al personal y derechohabientes”, aseveró el IMSS.

“De manera inmediata, se solicitó al LCE agilizar con carácter de urgente los resultados de los contactos, recibiendo respuesta el pasado 2 de abril del presente, notificando el brote localizado en el Hospital de Cabo San Lucas”, abundó el Instituto.

Los trabajadores infectados con el coronavirus presentan un estado clínico estable, sin haber requerido ninguno de ellos de ventilación asistida, se encuentran en aislamiento y vigilancia domiciliaria. Ante ello, el IMSS afirmó que envió una brigada con equipo multidisciplinario institucional de manera presencial que permanecerá hasta el cumplimiento de las acciones trazadas para mitigación y contención del brote.

“El personal fue capacitado en su totalidad para hacerle frente a la contingencia”, expuso, para luego afirmar, que, desde el inicio de la pandemia, el nosocomio recibió insumos como equipo de protección personal para áreas críticas y de contacto con pacientes sospechosos, además de otros insumos necesarios para la protección del personal.

También se intensificó la limpieza y sanitización del 100 por ciento de las áreas del hospital, además de que se otorgó incapacidad por 14 días a los sintomáticos respiratorios. Asimismo, se realiza un seguimiento y vigilancia del estado clínico de todos los trabajadores positivos y sospechosos.

A la par, se implementan filtros sanitarios para los trabajadores en todas las unidades médicas de dicha entidad, con el fin de identificar sospechosos de manera oportuna. El IMSS afirmó que los servicios básicos de este hospital continúan brindándose de manera normal.

HAY 20 MÉDICOS DEL IMSS EN TLALNEPANTLA CON COVID-19

Por otra parte, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, informó que hay 20 médicos de la Clínica 72 del IMSS en Tlalnepantla, Estado de México, infectados con el coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19).

Sin embargo, el funcionario federal descartó durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que se trate de un brote al interior del hospital. Robledo Aburto afirmó que se tomaron muestras a los doctores y se realizó el estudio de contactos.

“En el caso de la 72 hay un estudio completo firmado por el doctor Juan Manuel Lira, por la doctora Concepción Grajales, que establece estas tres líneas y concluyen, estudio que se llevó a cabo hace varias semanas, concluyen que el brote no fue hospitalario”, afirmó el funcionario federal.

“Se tomaron todas las muestras a doctores con todos los estudios de contacto y efectivamente hay 20 doctores confirmados, pero no porque se haya iniciado ese brote en el hospital”, indicó el titular del IMSS, institución que pesar del incremento de pacientes con coronavirus, no suspendido actividades de consulta externa, ni cirugías no urgentes.

La semana pasada se infiormó de otro brote en Monclova, Coahuila, donde al menos 30 doctores ya tienen este padecimiento.

Ayer, el IMSS informó que en un hospital del IMSS en Cuernavaca, Morelos, ya hay seis médicos con Covid-19.