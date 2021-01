Supera los 88 millones de enfermos por Covid-19 en el mundo

MÉXICO._ Según el recuento de la Universidad John Hopkins, el número de casos de covid-19 en el mundo supera ya los 88.86 millones, lo que eleva a más de 1.9 el número de fallecidos.

De acuerdo a informes de agencias publicados por el diario Vanguardia en su portal de internet, conforme al cómputo que aparece en la página web de esa universidad independiente, el número total de infectados es de 88 milloners 860 mil 500, con Estados Unidos a la cabeza con 21 millones 862 mil 773 casos, seguido de India con 10 millones 413 mil 417, Brasil con 8 millones 13 mil 708, Rusia con 3 millones 321 mil 163 y Reino Unido con 2 millones 966 mil 244 casos.

Respecto a Latinoamérica, Colombia ocupa el undécimo lugar de la lista, con 1 millón 755 mil 568 casos, el duodécimo Argentina con 1 millón 703 mil 352 y el decimotercero México con 1 millón 507 mil 931 infectados.

“The longer we allow this virus to spread in the community unabated, the more these new variants are going to show up.”@AmeshAA of @JohnsHopkinsSPH shares important information about #COVID19 variants: pic.twitter.com/X7GUSF6UoH