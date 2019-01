Superan multas para sector privado $100 millones al aÃ±o, por no proteger datos personales: INAI

Superan multas para sector privado $100 millones al año, por no proteger datos personales: INAI

El comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford explicó que cada día es más importante que los ciudadanos entiendan la importancia del derecho a la protección de sus datos personales y denunciar un mal uso de ellos de parte de funcionarios del servicio público y del privado

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ Al año, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales impone multas hasta más de 100 millones de pesos por el uso indebido de información de clientes, reveló el comisionado presidente Óscar Mauricio Guerra Ford.

De visita en Culiacán, el comisionado aplicó una conferencia convocada por el órgano estatal, a propósito del Día Internacional de Protección de Datos, que se conmemora el 28 de enero.

Guerra Ford explicó que cada día es más importante que los ciudadanos puedan entender la importancia del derecho a la protección de sus datos personales y denunciar un mal uso de ellos de parte de funcionarios del servicio público y del privado.

“En nuestro país, hay leyes que protegen sus datos personales, tanto los que entrega al sector público, por decir algún trámite, por decir algún servicio, como los que también entrega al sector privado, y que si hay mal uso de estos datos, ellos pueden hacer una denuncia”, dijo.

“Nosotros aplicamos muchísimas multas, más de 100 millones de pesos al año y principalmente en el sector privado, que son (empresas) del sector bancario, financiero, donde hay clonación de tarjetas, robo de identidad, también tenemos en el sector de comunicación, sector de seguros y sector educativo privado”.

La conferencia se realizó en el salón de un hotel en Culiacán, y asistieron como invitados Arturo Sánchez, subsecretario Transparencia y Contraloría Social; la diputada Cecilia Covarrubias González, presidenta de la Comisión Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana; el Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y comisionados presidentes invitados de los institutos del Estado de México, Luis Gustavo Parra Noriega, y de Sonora, Andrés Miranda Guerrero, además de la comisionada anfitriona, Rosa del Carmen Lizárraga Félix.

“A nivel nacional, todo lo que es sector privado, no importa la entidad federativa, principalmente (las quejas) se concentran en las ciudades principales del país, ciudad de México, (ciudades de) Estado de México, en Tijuana hemos tenido muchas denuncias, (ciudades de) Baja California, Jalisco”, agregó.

“En Sinaloa hemos tenido no tantas, pero van en proporción casi a la población que tiene cada entidad... ahora, mucha gente no denuncia, mucha gente no sabe que tiene este derecho”.

En Sinaloa y México, protección de

datos es tema pendiente: Lizárraga

La comisionada presidenta del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, Rosa del Carmen Lizárraga Félix, señaló que en México y en Sinaloa la protección de datos personales es un tema pendiente, tanto de los funcionarios públicos y privados, como de los usuarios.

“En México el tema de protección de datos personales sigue siendo un tema pendiente y Sinaloa no es la excepción, puesto que la falta de concientización de los servidores públicos para proteger los datos de carácter personal del ciudadano está al día día, y no se diga en las empresas”, expresó.

“No hay una cultura de proteger el dato de carácter personal ni de los servidores públicos ni de las empresas, pero tampoco del ciudadano para proteger sus propios datos”.