Superdelegado se deslinda de ser investigado, dice que no ha sido notificado

El Delegado del Gobierno Federal de Sinaloa aseguró que no está bajo ninguna investigación por uso irregular de recursos, señaló que él no maneja el presupuesto solo los padrones

Karen Bravo

CULIACÁN._ El Delegado del Gobierno Federal en Sinaloa Jaime Montes Salas, se desmarcó de la investigación que anunció la Secretaria de la Función Pública Irma Sandoval.

El pasado 24 de octubre Sandoval informó en conferencia de prensa que Montes Salas al igual que otros nueve superdelegados estaba bajo investigación por uso irregular de recursos.

Al ser cuestionado sobre la investigación, Montes Salas dijo no estar notificado de ello.

“Yo pienso que es algo mediático, porque no hemos sido notificados, así de sencillo”, atajó.

Pese al anuncio de la Secretaría de la Función Pública, el Delegado afirmó que no está a cargo de los fondos.

“Nosotros no manejamos recursos económicos, manejamos datos, somos coordinadores, todo se maneja con transparencia y no tengo ningún, nada que me distraiga”, expuso.

Su función radica en el manejo de los padrone de los programas sociales, aseguró.

-Si usted que es el encargado del Gobierno Federal en Sinaloa no maneja los recursos del Gobierno Federal, ¿quién los maneja?

“Las instituciones, yo soy un Delegado”.

Además de Jaime Montes Salas, están bajo investigación los superdelegados de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sonora y Jalisco.