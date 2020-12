Superdelegados, senadores, diputados y alcaldes buscan gubernaturas por Morena

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena deberá evaluar la elegibilidad de los aspirantes; después se someterá a los finalistas a un estudio de opinión en sus estados para definir al candidato

Animal Político

05/12/2020 | 09:24 AM

Dejaron el cargo para el que fueron electos o designados y el viernes formalizaron su aspiración a ser candidatos de su partido, Morena, a alguna gubernatura.

En el primer día de registros en la sede nacional, en la Ciudad de México, se anotaron como precandidatos 61 morenistas, entre los que hay un ex secretario de Estado, 3 ex superdelegados, 7 senadores, 4 diputados federales, 5 diputados locales y 9 alcaldes. También hay activistas, empresarios y ex militantes de otros partidos.

Del total de aspirantes, 40 son hombres y 21 mujeres. Asimismo, dos de los tres ex superdelegados registrados -el guerrerense Pablo Amílcar Sandoval y la colimense Índira Vizcaíno- son investigados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por presunto nepotismo y uso indebido de los programas sociales para hacer campaña.

Con la presencia de simpatizantes y también de protestas afuera de la sede partidista, ayer tocó el registro de los precandidatos a los gobiernos de Baja California, Baja California Sur, Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora. Este sábado corresponde a Campeche, Chihuahua, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena deberá evaluar la elegibilidad de los aspirantes; después, la Comisión Nacional de Encuestas someterá a los finalistas a un estudio de opinión casa por casa en sus respectivos estados para definir al candidato.

Aunque Alfonso Durazo, ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ya fue ungido como aspirante “de unidad” al gobierno de Sonora, se registró un contendiente, Julio César Navarro Contreras, delegado estatal del Instituto Nacional de Migración (INM), lo que le permitirá al ex secretario federal acceder a recursos para hacer precampaña.

Uno de los registros más llamativos fue el de la Alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores, como aspirante al gobierno de Nuevo León. La política con licencia fue registrada por un intermediario, mientras afuera de la sede partidista hubo protestas de rechazo a su precandidatura, debido a su pasado priista. Por la gubernatura de Nuevo León se registraron otras seis personas.

Guerrero figura al ser uno de los estados en los que habrá una complicada pugna por el poder, con 18 aspirantes registrados, entre ellos el ex superdelegado Pablo Amílcar Sandoval -hermano de la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval-; la senadora y ex autodefensa Nestora Salgado y la Alcaldesa de Acapulco, Adela Román.

También se registraron el senador Félix Salgado; el ex alcalde de Acapulco Luis Walton y la ex dirigente del PRD Beatriz Mojica.

Destaca la presencia de dos activistas: María Soledad Hernández Mena, hija de Arturo Hernández Cardona, líder del movimiento campesino Unidad Popular y quien fue asesinado en 2013, y Genaro Vázquez Solis, hijo del guerrillero Genaro Vázquez.

Una aparición polémica fue la de Alberto López Rosas, ex procurador estatal en el gobierno de Ángel Aguirre, cargo que mantuvo durante el desalojo de la Autopista del Sol en el que murieron dos normalistas, así como durante la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Por Baja California se registraron ocho aspirantes, como los senadores Gerardo Novelo y Alejandra León Gastélum -quien fue expulsada de Morena este año por haber apoyado al candidato de otro partido en la elección estatal de 2018; la legisladora impugnó esta decisión ante el Tribunal Electoral federal.

También se anotaron como aspirantes en BC tres Alcaldes: el de Tijuana, Luis Arturo González Cruz; de Ensenada, Armando Ayala Robles, y de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

En cuanto a Baja California Sur, se registró el ex superdelegado de programas sociales, Manuel Castro Cosío, así como la senadora Lucía Trasviña, y los Alcaldes de La Paz, Rubén Muñoz, y de Los Cabos, Armida Castro Guzmán. Otros cuatro aspirantes están en la lista.

Por la candidatura en Colima se registraron cinco mujeres: la ex superdelegada, Índira Vizcaíno; la diputada federal Claudia Yáñez Centeno -hermana de César Yáñez, quien fue vocero de Andrés Manuel López Obrador y actualmente es Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia-; la senadora Gricelda Valencia; la Alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, y la diputada local Blanca Rodríguez Osorio.

San Luis Potosí es otro estado con numerosos aspirantes -13 en total-, entre los que se cuenta al senador Primo Dothé; el diputado federal José Ricardo Delsol Estrada; Juan Ramiro Robles Ruiz, magistrado con licencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, y el Alcalde de Ciudad Valles, Adrián Esper Cárdenas.

Puedes consultar la lista completa de aspirantes aquí.