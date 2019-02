Superman podría aparecer en la nueva película del Universo DC, Shazam!; sin Henry Cavill

En los últimos meses ha tomado mucho peso el constante rumor de una posible participación de Superman en la próxima película protagonizada por Zachary Levi

Sinembargo.MX

09/02/2019 | 10:20 AM

MADRID (Europa Press)._ Warner ya está ultimando el estreno de la próxima película de Universo de DC, la historia del niño mago Shazam! Y los últimos rumores apuntan a que el Hombre de Acero podría hacer una pequeña aparición en el filme, eso sí, sin necesidad de que Henry Cavill vuelva a ponerse la capa.

Durante los últimos meses han sido constantes los rumores de un posible cameo de Superman en la película protagonizada por Zachary Levi. Recientemente, Henry Cavill ha vuelto a estar de actualidad tras publicarse sus supuestas exigencias para El Hombre de Acero, que posteriormente han sido desmentidas por el entorno del actor.

Ahora, la página We Got This Covered ha informado que efectivamente el Hijo de Krypton aparece en una de las secuencias finales de la película, cuando el amigo de Billy Baxton le convence para invocar a Shazam y aparecer en la escuela secundaria para impresionar a sus compañeros.

En ese momento, Billy invoca el poder de Shazam, pero para sorprender más a sus compañeros trae también a Superman, que aparecerá de espaldas con su clásico atuendo rojo y azul, sin mostrar la cara.

Seguramente esta secuencia decepcionará a los fans que esperan una aparición de Cavill, por breve que sea. Pero ahora mismo su futuro en Universo de DC sigue siendo incierto por lo que parece lógico que el director David F. Sandberg haya decidido no contar con el actor.

Cabe destacar que esta secuencia no ha sido confirmada por Warner ni otras fuentes oficiales, así que puede tratarse de un simple rumor. Habrá que esperar hasta el próximo 5 de abril de 2019, para disfrutar de las aventuras de Shazam!, con o sin Superman.