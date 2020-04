Supervisan autoridades playas del centro-sur de Sinaloa para prevenir contagios por el Covid-19

Realizan sobrevuelos para verificar que la población acate la disposición de no acudir a las playas y atiendan el llamado de #QuédateEnCasa

Noroeste / Redacción

05/04/2020 | 09:36 AM

Autoridades de los tres niveles de Gobierno mantienen los operativos para evitar que la población se congreguen en las playas de Sinaloa y realizaron un sobrevuelo sobre los sitios de recreo del centro y sur del Estado.

En el operativo, con el que buscan contener los contagios por el Covid-19 en Sinaloa, participan la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina Armada de México, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa a través de la Policía Estatal Preventiva, Protección Civil y las Policías Municipales.

Durante el operativo aéreo que se llevó a cabo este sábado, en los distintos municipios que van desde Culiacán hasta Escuinapa, los elementos de la PEP observaron una instalación de campamento de una familia en las inmediaciones de la playa El Pozole, San Ignacio, por lo que de manera inmediata acudieron al lugar patrullas de las distintas corporaciones para pedirles que desalojaran y permanecieran en casa en atención a la emergencia sanitaria que se presenta en el país.

Cabe destacar que de manera simultánea la Federación, Estado y Municipio, patrullaron los lugares turísticos y centros recreativos de la zona norte del estado.

En el comunicado emitido, recordaron que si no se pone un freno, si no se ayuda y si no hay participación, los riesgos de aumento de casos pueden alcanzar a sus familia, por eso la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa exhorta a la población a que atienda el llamado de la autoridad de #SinaloaQuédateEnCasa.