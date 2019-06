Suplica el Stasag intervenciÃ³n de Quirino Ordaz

GUASAVE

Suplica el Stasag intervención de Quirino Ordaz

Cumplen ocho días en huelga los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Guasave

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ En el octavo día de la huelga iniciada el lunes de la semana pasada, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave suplicó la intervención del Gobernador Quirino Ordaz Coppel en este conflicto, al considerar que hay cerrazón de las autoridades municipales para alcanzar acuerdos.

Alejandro Pimentel Medina, secretario general del Stasag, dijo que los representes del Ayuntamiento mienten cuando afirman que las negociaciones están detenidas porque el sindicato está pidiendo un 15 por ciento de aumento salarial, cuando ese tema ni siquiera forma parte del pliego petitorio de esta huelga.

"No sé si le están dando una información irreal a la Presidenta para que se equivoque o no sé si está mintiendo a la sociedad, porque se atreve a decir que estamos pidiendo un 15 por ciento de aumento salarial y que estamos metiendo cláusulas al contrato, lo que no es cierto, no sé si esto se lo dicen sus colaboradores con el afán de que se equivoque o si lo está haciendo con dolo", manifestó.

El dirigente obrero subrayó que es muy cruel y criminal la situación en la que los tiene el Gobierno que encabeza la Alcaldesa Aurelia Leal López, afectando la salud de los trabajadores.

"Nosotros no queremos estar aquí, no queremos tener a los muchachos en estas condiciones, pero tampoco queremos renunciar a nuestros derechos y más que vienen protegidos y amparados por la justicia federal", indicó.

"Vamos a suplicar la intervención del Gobierno del Estado, porque no podemos estar en estas condiciones tan criminales y tan crueles, porque se está afectando la salud de los trabajadores con el estrés, la depresión, la ansiedad y las altas temperaturas", dijo.

Destacó que en estos ocho días que tiene acampando en la explanada del auditorio Héroes de Sinaloa y en los jardines del Palacio Municipal se han enfermado alrededor de 20 trabajadores.

Expuso que personal médico de la Jurisdicción Sanitaria y de la dirección de Salud les han dado atención, pero la situación es muy crítica debido a las altas temperaturas que tienen que soportar.

Pimentel Medina recalcó que la huelga estallada por el Stasag no es por un capricho de los trabajadores ni tampoco tiene un trasfondo político, sino que se trata de la defensa de derechos laborales amparados por un juez federal y que no quiere acatar el Municipio.