Suprema Corte desecha acciones de inconstitucionalidad contra ampliaciÃ³n de mandato en Baja California

Suprema Corte desecha acciones de inconstitucionalidad contra ampliación de mandato en Baja California

Los Ayuntamientos de Mexicali y Tijuana alegaban violaciones en el procedimiento legislativo, porque el Congreso estatal no respetó su garantía de audiencia, pero no impugnaban el contenido de la reforma, que extendió de dos a cinco años el periodo de gobierno de Bonilla Valdez

Noroeste / Redacción

24/07/2019 | 12:21 AM

La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó las controversias constitucionales, que en fechas recientes presentaron los ayuntamientos de Tijuana y Mexicali contra la ampliación de mandato de Jaime Bonilla Valdez como Gobernador de Baja California.

La Comisión de Receso de la SCJN, integrada por los ministros Yasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara Carrancá, explicó su determinación por “notoria improcedencia” de estos juicios.

“Con fundamento en lo previsto en los artículos 56 y 58 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y atendiendo a la jurisprudencia que el Pleno de la Suprema de Justicia de la Nación ha establecido respecto de la procedencia de la controversia constitucional, se desecharon por notoria improcedencia al haber sido promovidas en contra de actos que no son definitivos por derivar de un procedimiento legislativo inconcluso, al no haberse publicado la norma general”, explicó la SCJN en un comunicado.

La reforma a la Constitución de Baja California aún no se concreta, al no haber sido publicada en el Periodico Oficial del estado. Ante ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación abundó que "lo anterior, no prejuzga la admisibilidad de medios de impugnación diversos, o eventuales".

Ayer, 16 diputados del Congreso de Baja California realizaron una sesión extraordinaria a puerta cerrada dentro de la sede del Ayuntamiento de Rosarito, donde emitieron una declaración de aprobación de la ampliación del mandato del gobernador electo Bonilla Valdez.

Los legisladores bajacalifornianos validaron la reforma al artículo 8 transitorio de la Constitución local para ampliar el mandato de dos a cinco años. Tras la declaratoria, la reforma será enviada al gobernador Francisco "Kiko" Vega de La Madrid, para que la analice y publique en el Diario Oficial de Baja California. Sin embargo, el mandatario estatal ya había adelantado que no lo aprobaría.

Los diputados locales declararon que respetarían la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras las controversias constitucionales que habían presentado los alcaldes de Mexicali y Tijuana.

Los Ayuntamientos alegaban violaciones en el procedimiento legislativo, porque el Congreso estatal no respetó su garantía de audiencia, pero no impugnaban el contenido de la reforma, que extendió de dos a cinco años el periodo de gobierno de Bonilla Valdez.

Las dirigencias nacionales de los partidos de oposición ya anunciaron que promoverán ante la SCJN acciones de inconstitucionalidad para pedir la anulación de la reforma local, pero para ello, es necesario que sea publicada.

Por otra parte, los alcaldes de Mexicali y Tijuana podrán impugnar el desechamiento de sus demandas mediante recursos de reclamación ante una Sala de la SCJN, que regresará a sus labores el 1 de agosto.