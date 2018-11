Sur de Sinaloa supera contingencia sanitaria por Willa

Sin embargo, el norte de Nayarit y Tuxpan se mantienen bajo vigilancia de la Cofepis

Fernanda González

La contingencia sanitaria en las comunidades del sur del estado afectadas por el Huracán Willa ya concluyó, pero permanece en el norte de Nayarit, confirmó Álvaro Pérez Vega.

"Por Willa, en el sur de Sinaloa se atendió de manera oportuna y no se identifican situaciones de emergencia, no hubo brotes y no se espera ningún brote epidemiológico en el futuro", precisó el comisionado de operación de la Cofepris.

También informó que el centro y norte de Sinaloa ya están libre de brotes epidemiológicos por la depresión tropical 19-E y sólo se trabaja en temas de infraestructura.

El secretario de Salud de Sinaloa, Efrén Encinas Torres, corroboró que el sector salud actuó de manera oportuna ante los fenómenos climatológicos y después de ellos.

"Hay bandera blanca en función de que la emergencia pasó, pero estamos en la etapa de la recuperación y la reconstrucción", dijo.

Sin embargo, las condiciones están dadas para que se tengan repercusiones en el tema de la salud, aunque con menor probabilidad, expuso.

"Estamos cada vez con menos probabilidad de riesgos sanitarios en esa materia, pero no podemos tirar las campanas al aire", dijo.

En el caso del norte de Nayarit, Pérez Vega aseguró que continúan los trabajos de saneamiento para evitar brotes epidemiológicos.

Comentó que Tuxpan fue el municipio nayarita más afectado y aún se encuentra con sectores inundados y con lodo.

"Tuxpan, que fue la comunidad más afectada, continúa con inundaciones, continúa con lodos que provocó el desbordamiento del río y continúa con una atención en tema de emergencia sanitaria y existe actualmente un contigente de la Cofepris trabajando con el estado", dijo.

"Se tiene presencia por más de dos semanas en Nayarit y se continuará con esta presencia hasta que la contingencia pueda ser superada", añadió.

Los trabajos consisten en la medición y cloración del agua para consumo humano, inpección de alimentos, disposición de excretas e identificar animales muertos y focos de infección, dijo el funcionario federal.