Surge de los desperdicios una gema

Presentan el libro ‘Basura’, de Sylvia Aguilar, en el Encuentro de Escritoras

Héctor Guardado

La escritora sonorense Sylvia Aguilar sabe sacar joyas de lo que aparentemente es marginal, de los espacios despreciados por todos, en esas geografías rastrea lo profundamente humano y lo encuentra en un basurero, de donde surge la novela que vino a presentar a Mazatlán en el marco de 13 Habitaciones Propias el Encuentro de Escritoras que organiza el Festival Puro Sinaloa en las instalaciones de la Universidad de Sinaloa y de el Museo de Arte de Mazatlán.

Sylvia Aguilar es una de las plumas más destacadas del vecino estado al norte, tiene en su haber 12 libros, es licenciada en Letras por la Universidad de Sonora, ha obtenido importantes becas y premios y actualmente trabaja en la Universidad de Texas, como maestra visitante.

Junto a la escritora estuvo Geovanni Osuna, que acercó a los que asistieron al patio del Museo de Arte a los recursos literarios que la escritura utiliza para seducir a sus lectores.

“Sylvia Aguilar utiliza diversos recursos para sostener su historia, Basura es una novela triangular porque se tiene un retrato de la infancia, una historia familiar con secretos y una historia personal de alguien que toma una decisión para ser feliz, abandonándolo todo” comentó.

“Estamos ante una novela breve: pero cargada de significados. En los detalles están las conexiones entre las tres historias que en el texto están entrelazadas, es una novela que tiene ideas que obligan a reflexionar sobre las problemáticas

planteadas”.

La escritora ha declarado que para ella la escritura es un laboratorio gigante. El tema o el personaje en el que trabajo es un sujeto que investiga y persigue.

Geovanni Osuna mencionó que Basura es una obra redonda que en ocasiones es poética y que bien valdría la pena revisar como lector cada una de los textos de esta autora, para quien esté escribiendo, el libro que presentamos es un taller en sí mismo y un cuento de gran aliento.

Sylvia Aguilar habla sobre su libro

“En realidad, esta novela, originalmente, era un libro integrado por tres cuentos, cuando lo estaba escribiendo me gané una beca para una residencia, que era un taller con Luisa Valenzuela, lo trabajé con ella y me dijo que eso era una novela, una amiga escritora, Isabel Guevara me recomendó que leyera Tres veces al amanecer, de Barrico, y eso me sirvió para estructurar los tres cuentos como una novela”, compartió.

“El plan era contar las tres historias por separado y al final, le dejaba al lector la tarea de relacionar las tres historias, mi editor me dijo que eso no iba a funcionar y empecé a trenzar las tres historias, trabajé tres archivos separados y al final, como un rompecabezas fui armando los tiempos para que fuera coherente la convivencia de las tres historias”.

El libro está a la venta en el Librería Educal.

Comparten su poesía

Ya entrada la noche, las poetas Julieta Montero, de Mazatlán, y Claudia Berrueta, originaria de Coahuila, compartieron un poco sobre su quehacer poético y la lectura de su poesía con el público que asistió,

las acompañó Karina Castillo.