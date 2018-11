GUASAVE

Surge posible compradora de unidad oficial y es una Alcaldesa

De aprobarse y concretarse la venta el recurso será para comprar vehículos a Protección Civil y DIF, adelantó Aurelia Leal

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- En cuanto se hizo pública la intención de Aurelia Leal López, Presidenta Municipal de Guasave, de vender la unidad oficial asignada a su persona, surgió la primera posible compradora.

La Alcaldesa indicó que se trata de su homóloga del municipio de Sinaloa, María Beatriz León Rubio, quien mostró interés en adquirir la camioneta Chevrolet Tahoe que ella misma vendió en casi 600 mil pesos al Ayuntamiento de Guasave en 2017.

“Ya surgió la primera cliente, de Sinaloa Municipio, la misma persona que vendió el vehículo está interesada”, confirmó Leal López.

La Presidenta Municipal reiteró que la decisión de vender la unidad oficial le corresponderá al Cabildo, pero ella pondrá el tema a consideración del Pleno.

“No es un capricho de nosotros, pero no estamos acostumbrados a ofender a la sociedad con lujos que no corresponden a nuestro municipio, sí debemos cargar un vehículo en buenas condiciones por la situación que impera, pero de este tipo no y si el Cabildo lo requiere se le dará celeridad”, expresó.

Leal López subrayó que de aprobarse primero concretarse después la venta del vehículo es difícil que lo hagan al precio de 593 mil 500 pesos al que se compró porque a año y medio de esa operación de compra-venta la unidad ha sufrido la devaluación natural que tiene cualquier automotor.

“El destino que le daríamos a los recursos es comprar un vehículo para Protección Civil, no tiene vehículos Protección Civil, no tiene vehículos Desarrollo Integral de la Familia y hay muchas áreas que no tienen vehículos”, dijo.

La Alcaldesa indicó que se mandará hacer un avalúo para saber el precio al que debe venderse la camioneta y partir de ahí con las personas que se interesen en comprarla.

Aclaró que utilizará su camioneta particular sin cargo al erario y además el consumo de combustible de este vehículo tampoco se pagará con recursos públicos.