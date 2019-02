Surgen los Ãºltimos campeones de la Olimpiada Estatal de Atletismo

Surgen los últimos campeones de la Olimpiada Estatal de Atletismo

Culiacán domina la disciplina con 115 preseas, 52 de ellas de oro

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ La Olimpiada Estatal de Atletismo 2019 desarrolló su última jornada en la pista de Ciudad Universitaria y se plasmó el dominio total de la ciudad capital que despide este evento con un total de 115 medallas incluyendo 52 doradas, 37 de plata y 26 de bronce, el dominio fue verdaderamente arrollador.

Su más cercano perseguidor, Mazatlán, totalizó 72 preseas de las cuales apenas 27 fueron de oro, 29 de argenta y 16 bronces. En la tercera plaza se ubicó el municipio de Guasave que apiló un total de 50 medallas, 18 convertidas en oro, 15 platas y 17 bronces.

Ahome cerró la pinza con total de 46 preseas 17 oros, 14 platas y 15 bronces. Por su parte, la delegación de Navolato ocupó la quinta posición acumulando 17 con ocho doradas, cinco plateadas y cuatro de bronce.

Angostura apareció en la sexta casilla con cinco oros, seis platas y tres bronces; le siguieron Salvador Alvarado con 4 oros, una plata y un bronce; Sinaloa municipio juntó tres oros, cuatro platas y cinco bronces; Escuinapa logró dos oros con Raúl Navarro Cristerna y un bronce; Elota dos oros y Concordia en el último sitio con dos bronces.

En la última jornada sobresalieron, entre otros, Ever Bojórquez, de Mazatlán, campeón en 10 mil metros caminata Sub 23; Melanie Villavicencio, de Culiacán, en Heptatlón Sub 23; Briant Haro, de Ahome, en lanzamiento de martillo Sub 23 y en femenil Rosalinda Fierro, de Ahome.

También Yamileth Escárcega, en lanzamiento de jabalina Sub 23 fue oro para Culiacán; Pátrick Mendoza, en impulso de bala Sub 23, de Culiacán; Lucía Lerma, de Mazatlán, ganó en la femenil; Andrés Pinacho, de Ahome, en salto con garrocha Sub 23.

Víctor Castro, de Salvador Alvarado, ganó en salto triple Sub 23; Samantha Angulo, de Culiacán, fue la ganadora en la femenil.

En salto de longitud, el oro fue para Víctor Castro, y en femenil ganó Samantha Angulo; Víctor Sánchez, de Sinaloa municipio, ganó salto de altura Sub 23; Alejandra Rubio, de Culiacán, ganó los 400 metros con vallas Sub 23; Hernán Martínez, de Mazatlán, ganó los diez mil metros planos Sub 23; Jesús Labrador ganó para Mazatlán los 5 mil metros planos y en femenil Araceli Camacho, de Mazatlán. Juan Cota se llevó los mil 500 metros planos para Culiacán.