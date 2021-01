Surgen más videos que muestran a Vicente Fernández tocando a fans; sospechan que el primero pudiera ser falso

La controversia desatada por un video donde el cantante Vicente Fernández toca el seno de una fan, sigue dando de qué hablar.

A través de redes sociales circulan sospechas de que este video pudiera ser "falso".

En el programa Sale el Sol, los conductores Joanna Vega-Biestro, Ana maría Alvarado y Héctor Vargas pusieron en duda los intereses de la joven, pues aunque dijo que no se dio cuenta de que Fernández la había tocado cuando se tomó el video en 2017, lo publicó con un texto que dice "quisieras ser yo".

El video, señaló Vega-Biestro, tomó mucha fuerza porque se hizo tendencia en redes.

" A mí lo que me llama la atención es por qué lo compartes con un mensaje que dice Quisiera ser yo, por parte de Vicente Fernández está mal, pero llama la atención es por qué ella no hizo nada", cuestionó.

Alvarado comentó que circula otro video con otra chica, en la misma, y la misma situación, que si es verdad, tendría que ser analizado.

A lo que Vargas dijo que se dice que no es la mano de Vicente Fernández.

"Que es una mano de una mujer, que es una mano muy delgadita, que no coincide con la edad de Vicente Fernández, que trae manicure francés... No sé si está editado, porque no sé si la mano de la mujer que está al lado de Vicente alcance a llegar hasta donde está la chica".

Finalmente concluyeron que quien haya sido, es una situación incorrecta.

Circulan más videos

En redes sociales comenzaron a circular dos nuevos videos en los que aparece Vicente Fernández acosando a fans que pidieron posar junto a él para una fotografía. De la misma forma, don Chente hizo uso de poder y mientras posaban para la foto les tocó un seno.

Fue a través de redes sociales en donde comenzaron a circular nuevas imágenes en las que aparece Vicente Fernández–en el mismo lugar que el primer caso– tocando indebidamente a sus fans mientras posaban para una foto, difundió Vanguardia.com.mx

La usuaria Miranda Hernández compartió un video en donde Vicente Fernández aparece acosando. El clip se describe bajo la leyenda: "No es la única, a mi tía también".

En la grabación aparece Vicente Fernández sentado junto a una mujer y un joven. Como en el primer video de denuncia –que desató toda la polémica– aparece la mano del cantante en el seno de la mujer.

Nadie de la familia Fernández ha dado declaración alguna.