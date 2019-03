Suspende Estrada Ferreiro cualquier obra en Valle Alto

Luego de que vecinos del sector se manifestaron ayer para que se detuvieran las construcciones en el fraccionamiento, el Alcalde mencionó que mientras no haya la certeza de que no habrá inundaciones, no se hará ninguna obra

Antonio Olazábal

21/03/2019 | 10:11 PM

Jesús Estrada Ferreiro. Foto: Noroeste

Jesús Estrada Ferreiro suspendió cualquier tipo de obra que se esté haciendo en el fraccionamiento de Valle Alto mientras no se actualicen los permisos de construcción por parte del Ayuntamiento. El Alcalde de Culiacán informó que hoy acudió al sector con la intención de frenar cualquier tipo de construcción que se esté llevando a cabo en el lugar, esto con la consigna de que haya certeza de que no se inundará de nuevo, tal y como ha ocurrido en anteriores ocasiones. El resto del contenido es exclusivo para usuarios registrados de Noroeste Acceso Registro Utiliza tu red social favorita Mediante correo y una contraseña Entrar Espere.. Utiliza tu red social favorita Ingresa los siguientes datos Registrar Espere.. Al registrarte estás aceptando los términos y condiciones de servicio 1 Registro - Paso final Hemos enviado un correo el cual contiene un código de validación. Ingrésalo en la siguiente casilla para finalizar el proceso Código de validación Validar Cancelar Espere.. Si no vez el correo, intenta buscandolo en la carpeta de spam/correo no deseado #Ayuntamiento de Culiacán

#VALLE ALTO

#Estrada Ferreiro

#Alcalde de Culiacán

Sé un buen ciudadano Suscríbete al boletín Front News y recibe las noticias más importantes en tu correo todos los días. Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente