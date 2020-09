Suspenden a Chapman, Boone y Cash

Major League Baseball anunció el miércoles suspensiones y multas a raíz de lo ocurrido al final del partido entre los Rays de Tampa Bay y los Yanquis de Nueva York el martes.

El cerrador de los Yanquis, el cubano Aroldis Chapman, fue suspendido por tres juegos y multado con un monto no divulgado debido a su pitcheo hacia la cabeza de Mike Brosseau. En su comunicado, MLB notó que Chapman ha sido disciplinado en el pasado por tirarle a la cabeza a un bateador.

