Suspenden a policía municipal acusado de feminicidio - Noroeste

Suspenden a policía municipal acusado de feminicidio

Estaba reprobado en el examen de Control y Confianza

Noroeste / Redacción

GUAMÚCHIL._ El elemento de la Policía, Jesús Germán “N” acusado de feminicidio fue suspendido de su trabajo y derechos laborales, por lo que la autoridad municipal está a la espera de que el juez determine su situación jurídica para analizar si procede darle de baja.

“La ley es muy clara, no lo puedo dar de baja hasta que no se demuestre que es culpable, no hay todavía una resolución judicial”, expresó el Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado, Jaime David Silva García.

