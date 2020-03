Suspenden cirugías en el Pediátrico por falta de insumos, denuncian padres de familia

Al hijo de América de tan solo seis meses de edad le han pospuesto en dos ocasiones la cirugía a corazón abierto por falta de insumos, y no hay fecha de solución

Karen Bravo

CULIACÁN._ En el Hospital Pediátrico de Sinaloa suspendieron cirugías por falta de insumos, denunciaron padres de familia.

El hijo de América, un niño de seis meses de edad no ha sido intervenido a corazón abierto para tratar su suplo congénito a causa de la falta de insumos y no hay fecha para que le den solución, detalló la madre de familia.

“No ha llegado el material y así me traen”, dijo.

“Dicen que no tienen ni los recursos, ni nada, no hay nada, nada aquí, dicen que hay todo pero no hay nada”, explicó.

Desde hace dos meses América acudió al Pediátrico a llevar a consulta a su hijo quien ingresó al hospital por neumonía, pero tiene que ser operado por un problema congénito en el corazón.

“El niño ha recaído más y más y más. El niño recae y vuelve”, lamentó.

En el hospital le programaron cirugía para la semana pasada y luego le dijeron este martes y tampoco lo operarán. América está en espera de que las autoridades de salud resuelvan la problemática y su niño pueda ser intervenido.

Aunado a la falta de insumos para la operación, el médico que la llevará a cabo es originario de la Ciudad de México y tiene que trasladarse a Culiacán para realizar la cirugía, detalló.

“Aquí sí hay un cirujano pero él no opera solo, el que opera es el de México. Y me dicen una cosa, me la cancelan, me dicen otra y otra”, expuso.